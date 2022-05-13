花蓮吉安增設事業廢棄物轉運站 居民抗議籲撤照

花蓮吉安光華、干城將新建2處事業廢棄物轉運站，當地居民不滿，今天到花蓮縣議會前抗議陳情，要求立即撤照。花蓮縣政府回應，堆置場只是暫時堆放，垃圾去化完成就可廢除。

抗議的王姓居民指出，光華已經有垃圾場，光一個嫌惡設施10多年都解決不了惡臭問題，還要再蓋廢棄物轉運站；反對廢棄物儲存站自救會長黃美蘭表示，台泥水泥窯明年就完工啟用，有必要再設垃圾場嗎？

國民黨籍縣議員黃馨今天也在議場內針對新建事業廢棄物轉運站質詢，認為業者設置前沒有在當地開說明會，直到圍起來民眾才知道又要蓋垃圾場，業者依法申請、公部門有權核定，但周邊居民無法承受，希望縣府謹慎考量，給民眾正面回應。

黃馨指出，台泥水泥窯預計明年6月啟用協助花蓮垃圾代燒，這段時間垃圾仍是送到宜蘭焚化爐，來不及處理的垃圾就打包儲存放置垃圾轉運站，以協助民生垃圾為主。至於事業廢棄物暫存，則呼籲縣府協助打包，並尋找可去化方式。

花蓮縣環保局副局長饒慶龍指出，新申請2場都是事業廢棄物轉運站，屬於密閉廠房，建造面積依法規不需開說明會，經相關權責單位會審同意興建，未來還需申請清除許可證變更，到時會希望業者與居民取得共識。

饒慶龍指出，台泥水泥窯啟用後，若要代燒事業廢棄物還須經環評通過，目前只能送到中區掩埋場或打包送外縣市處理，會再研議事業廢棄物處理方案。