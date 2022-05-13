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花蓮血庫拉警報 縣府贈600張職棒門票捐血就能兌換

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
疫情影響民眾出門捐血意願，花蓮捐血站庫存量嚴重不足，呼籲民眾踴躍捐血。本報資料照片
疫情影響民眾出門捐血意願，花蓮捐血站庫存量嚴重不足，呼籲民眾踴躍捐血。本報資料照片

花蓮近日血庫拉警報，各血型都低於7天安全庫存量，縣政府提供5月下旬在花蓮登場的中華職棒票券3場次共600張，送給捐血民眾，盼熱血棒球迷一同挽袖捐血。

全台疫情延燒1個多月，花蓮單日病例已破千，累積也超過萬例，嚴峻疫情降低民眾出門意願，捐血的人變少，讓原本就入不敷出的花蓮血庫更顯捉襟見肘。

「血庫拉警報」花蓮捐血站長蔡佳芊說，昨天總庫存量4.1天，其中A型最少只有3.2天、B型6.2天、O型3.5天、AB型4.2天，全部低於7到9天的安全庫存量，今天還比昨天更低。

她表示，花蓮平均每月用血量3700袋，以往1個月能募到3000袋，不足部分再由台北血庫調血支援。但疫情爆發後，上個月才募到2300袋，昨天是平日，更只募到20袋。不只花蓮，台北募血狀況也受到疫情影響，幸好近日花蓮縣府協助宣傳，捐血狀況稍稍回溫，但庫存量仍然嚴重不足。

為鼓勵民眾捐血，花蓮縣府贊助600張職棒票券，捐血就能兌換，鼓勵熱愛運動的球迷挽袖捐輸，也能享受高品質的職棒賽事。

蔡佳芊說，3場次為5月27日至29日在德興棒球場登場的樂天桃猿與統一7-ELEVEn獅賽事，每場次有200張，只要5月14日至20日、22至24日的上午8時30分至下午5時，到花蓮捐血站捐血，250CC就送一張，500CC送2張。

兌換方式是憑註明活動場次的專用「良心回電小卡」，5月27下午4時至6時，及28、29日下午3時至5時，到德興棒球場兌換入場劵，不過小卡是依序發出，沒辦法挑選場次，送完為止。

花蓮捐血站近日庫存見底，各血型都低於安全庫存量。圖／花蓮捐血站提供
花蓮捐血站近日庫存見底，各血型都低於安全庫存量。圖／花蓮捐血站提供

花蓮 捐血 疫情

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