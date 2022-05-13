客運歪斜行駛國道被酸頭文字D 大都會：故障車沒載人

大都會客運公司國道客運9026路線，有一輛車日前被民眾拍到在高速公路上歪斜行駛，讓人捏一把冷汗，質疑「會不會倒下來，頭文字D嗎？」大都會汽車客運今天說，當天是故障返廠維修，並沒有載客，因車輛的平衡桿故障，導致車身歪斜，但並不會影響行車安全。

民眾質疑說，「這什麼公車都快倒下來，都斜的，會不會倒下來，好恐布，頭文字D嗎？」

大都會汽車客運表示，9日有民眾在臉書社團貼出影片，畫面顯示一輛大都會公司所屬車輛歪斜行駛於國道，經查該車輛為公司所屬國道客運車輛，因車輛的平衡桿故障導致車身歪斜，但並不會影響行車安全。

大都會說，平衡桿的作用為增加行車穩定性以及乘坐舒適性，類似加強避震器作用，若路面不平時，平衡桿會將車身拉回，加強車身的穩定。該車經修理廠派員到場檢查，需返回內湖廠維修，並且評估無行車安全之虞，才會開回內湖廠維修，往後若有類似情況，公司將派拖吊車拖回，避免用路人擔心。