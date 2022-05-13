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花蓮、南投大雨特報 注意雷擊及強陣風

聯合報 / 記者楊德宜盧逸峰／台北即時報導
中央氣象局發布大雨特報，鋒面接近，易有短延時強降雨，今天南投及花蓮山區有局部大雨發生的機率，中南部地區亦有局部較大雨勢，注意雷擊及強陣風。圖／氣象局提供
中央氣象局發布大雨特報，鋒面接近，易有短延時強降雨，今天南投及花蓮山區有局部大雨發生的機率，中南部地區亦有局部較大雨勢，注意雷擊及強陣風。圖／氣象局提供

中央氣象局發布大雨特報，鋒面接近，易有短延時強降雨，今天南投及花蓮山區有局部大雨發生的機率，中南部地區亦有局部較大雨勢，注意雷擊及強陣風。

今天馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

氣象局說，今天白天鋒面接近，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北、東北部地區及金門、馬祖並有局部大雨發生的機率；桃園至苗栗及綠島、蘭嶼易有較強陣風；馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

今晚起至明天滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，西半部、東北部地區及澎湖有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生的機率，其他地區及金門、馬祖亦有短暫陣雨或雷雨；明天亦受東北季風影響，各地天氣較涼。

馬祖 金門 氣象局

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