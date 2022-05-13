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基隆將建置兩座專屬犬隻寵物公園 首處選定碧砂漁港

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
市議員張秉鈞曾到新北市三重寵物公園參觀，規畫相當完善，期望能將設計概念及規畫帶回基隆。圖／張秉鈞提供
市議員張秉鈞曾到新北市三重寵物公園參觀，規畫相當完善，期望能將設計概念及規畫帶回基隆。圖／張秉鈞提供

基隆市很多飼養毛小孩的民眾爭取多年設置寵物銀行，市府積極規畫尋覓合適地點，將建置2處專屬犬隻活動之寵物公園，今年編列125萬元經費進行選址，第一處選定碧砂漁港，第二處正在評估中。

市府表示，為提供基隆市飼主與毛小孩活動遊憩空間，市府今年已編列預算125萬元進行評估選址，將建置2處專屬犬隻活動寵物公園，經公開招標已於2月決標，正辦理先期規畫工作。

經評估，第一處選址為碧砂漁港，已取得管理單位基隆區漁會同意；第二處擇定安和親子公園、天外天復育公園、暖暖運動公園、中正公園等大型公園進行評估中。市府預計5月16日前完成選址作業，後續辦理規畫及編列工程經費。

市府指出，寵物公園規畫已邀請台灣動物保護行政監督聯盟執行長指導，將設置面積2400平方公尺以上,内含大型犬區、小型犬區，各區含有5種遊具，建造完成後除了可提供飼主與犬隻休閒遊憩空間,並可作為公私立團體舉辦動物保護宣導教育場域。

市議員張秉鈞說，第一處地點十分合適，附近住戶少且有大面積草坪。他曾到新北市三重寵物公園參觀，規畫相當完善，期望能將設計概念及規畫帶回基隆，並盡快促成基隆市第一座寵物公園的誕生。

張秉鈞建議，讓毛小孩能充分活動，並且在歡樂、安全的空間下，無拘無束的自由奔跑，是對基隆市第一座寵物公園的基本期待，會建請市府透過人犬分離、大小犬分區的設計，讓毛孩們在安全的環境下盡情奔跑玩耍。積極宣導動物保護觀念也是刻不容緩，要求市府深入鄰里推廣，讓更多的毛小孩受到友善的對待。

市議員張秉鈞曾到新北市三重寵物公園參觀，規畫相當完善，期望能將設計概念及規畫帶回基隆。圖／張秉鈞提供
市議員張秉鈞曾到新北市三重寵物公園參觀，規畫相當完善，期望能將設計概念及規畫帶回基隆。圖／張秉鈞提供
市議員張秉鈞曾到新北市三重寵物公園參觀，規畫相當完善，期望能將設計概念及規畫帶回基隆。圖／張秉鈞提供
市議員張秉鈞曾到新北市三重寵物公園參觀，規畫相當完善，期望能將設計概念及規畫帶回基隆。圖／張秉鈞提供
市議員張秉鈞曾到新北市三重寵物公園參觀，規畫相當完善，期望能將設計概念及規畫帶回基隆。圖／張秉鈞提供
市議員張秉鈞曾到新北市三重寵物公園參觀，規畫相當完善，期望能將設計概念及規畫帶回基隆。圖／張秉鈞提供

寵物 基隆 毛小孩

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