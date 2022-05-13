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黃金開挖案程序惹議 部落族人要求縣府不得再同意開挖

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東知本捷地爾健康段1040黃金開挖案，本月5日開挖到期，業者未如願挖出黃金寶藏，並向國產署重新申請開挖。卑南族卡大地布部落，今邀卑南10部落代表前往縣府表達訴求，要求縣府撤回業者開挖案，並不得再核發開挖同意函。記者尤聰光／攝影
台東知本捷地爾健康段1040黃金開挖案，本月5日開挖到期，業者未如願挖出黃金寶藏，並向國產署重新申請開挖。卑南族卡大地布部落，今邀卑南10部落代表前往縣府表達訴求，要求縣府撤回業者開挖案，並不得再核發開挖同意函。記者尤聰光／攝影

台東知本捷地爾健康段1040黃金開挖案，本月5日開挖到期，業者未如願挖出黃金寶藏，並向國產署重新申請開挖。卑南族卡大地布部落，今邀卑南10部落代表前往縣府表達訴求，要求縣府撤回業者開挖案，並不得再核發開挖同意函。國產署南區分署台東辦事處表示，公部門立場不能拒絕民眾申請，但會嚴格審核。

國產署南區分署台東辦事處表示，業者申請時，發函給徵詢原民會，開挖案是否適用原住民族基本法諮商同意辦法，回覆結果沒有原基法的適用問題，才會進行下一步，通知業者繳交保證金，限期開挖時間等；業者本月5日開挖到期，依合約業者也提出重新申請，目前已通知業者恢復原狀，月底點交把土地交還縣府。

國產署南區分署台東辦事處強調，公部門立場不能拒絕民眾申請，申請人必須重新備齊相關文件，並取得經縣府同意後，國產署再重新完成各項查復事項，才有可能同意下一次的開挖。

卡大地布部落代表陳政宗說，知本捷地爾是部落傳統領域，任何開發或土地利用前，都必須經過部落諮商，但從光電開發案到黃金開挖案，動作前都沒有和部落討論，都是事後才緊急做協商，行政程序根本有嚴重瑕疵，主管機關原則同意的公文，是藐視部落對傳統領域土地的主權，這是部落不能所接受。

他表示，開挖案的核心，不是地底有沒有黃金的問題，而是公部門從未曾自部落統領域主權爭議中，記取任何教訓，部落秉持一貫捍衛主體性，守護傳統領域決心，要求縣府撤回業者開挖案，並不得再核發開挖同意函。

縣府交通及觀光發展處副處長王國政表示，當初發函原則同意的意思，一是業者要依法申請，另一是必須依原基法尊重取得部落同意，後續准駁在國有財產署，縣府所謂的原則同意並沒有同意業者去做開挖行為，而是同意業者必須依法完成各項行政程序。

卑南族卡大地布部落族人認為知本捷地爾是部落傳統領域，任何開發或土地利用前，都必須經過部落諮商，但從光電開發案到黃金開挖案，動作前都沒有和部落討論，都是事後才緊急做協商，行政程序根本有嚴重瑕疵。記者尤聰光／攝影
卑南族卡大地布部落族人認為知本捷地爾是部落傳統領域，任何開發或土地利用前，都必須經過部落諮商，但從光電開發案到黃金開挖案，動作前都沒有和部落討論，都是事後才緊急做協商，行政程序根本有嚴重瑕疵。記者尤聰光／攝影

國產署 台東

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