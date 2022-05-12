醫院停辦國際護師節活動 部基院長送健康茶飲到護理站

今天是國際護師節，因為疫情嚴峻，衛生福利部基隆醫院取消相關慶祝活動，但是院長林慶豐準備健康茶飲與康乃馨，與副院長陳韋達、秘書李玲美及護理科主任姚文真等幹部，送到各護理站，為護理同仁們加油打氣並表達祝福。

林慶豐在今天中午透過全院廣播向護理同仁表達謝意，因為在過去2年多的日子，面對COVID-19疫情肆虐，門診、急診及病房護理同仁為了照顧病人不眠不休。疫情近期升溫，護理師面臨身體與心靈雙重壓力，感謝大家繼續堅守崗位，期望不久的將來一起度過疫情，回歸正常生活。