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花蓮市與伊佐市視訊交流 促締盟友好城市

中央社 / 花蓮縣12日電

花蓮市公所經台灣駐日本福岡辦事處促成，花蓮市長魏嘉賢與鹿兒島縣伊佐市長橋本欣也今天透過視訊交流會議，朝締盟友好城市討論。

花蓮市公所發布新聞稿指出，今年1月收到駐福岡辦事處長陳銘俊來函，提到伊佐市有意與台灣地方城市加強交流，今天下午透過視訊，兩地政府第一次互相正式介紹，朝締盟友好城市方向發展。

視訊會議同步於福岡、伊佐市及花蓮市三地舉辦，會議由陳銘俊主持，橋本欣也率領團隊出席，台灣部分由魏嘉賢率市府團隊，外交部東部辦事處長胡琪斌、副參事吳漢溪列席。

視訊會議中，雙方播放觀光影片，魏嘉賢表示，花蓮市目前6個姊妹市以及3個友好城市，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，將自製防護罩、手工清潔皂捐贈給3個國家共7個姊妹市及友好城市，落實防疫無國界，也邀橋本市長率團來花蓮參訪。

陳銘俊表示，今年1月應邀訪問伊佐市時得知橋本市長希望能與台灣的城市交流互動，他特別推薦故鄉花蓮市，希望能增進台日地方交流與深厚友誼；胡琪斌則期盼花蓮市與伊佐市能針對觀光、產業、教育與文化等事務繼續深化交流。

花蓮 福岡

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