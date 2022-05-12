宜18線拓寬改善工程今動土 明年底竣工提升道安

鄉道宜18線連結宜蘭市到壯圍鄉，是當地重要的東西向交通道路，然而其單線雙向、路幅窄，會車不便也易造成交通事故、車輛回堵。宜蘭縣府今年斥資約2.2億元的「宜18線拓寬改善工程」，將約2.6公里路段改為雙車道，以提升道路安全。工程將於15日動工，縣長林姿妙今天出席開工典禮，祈求施工順利平安。

宜18線橫跨員山鄉、宜蘭市與壯圍鄉，全長約15公里。其中，瓶頸路段起自宜11線東津路至宜7線新南路2630公尺，往西前往宜蘭市，往東至壯圍鄉、國5側車道縣191線。

因現況路寬為約5公尺雙向通行的單車道，會車受限路幅寬度，也有塞車等動線不佳狀況。縣府考量其拓寬改善急迫性，向交通部爭取生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統），獲近1.4億元補助。

宜18線拓寬改善工程不只中央經費，還有縣府約3000萬元、壯圍鄉公所5000萬元的自籌配合款，預計5月15日動工、明年11月完工，將拓寬改善為雙向各1車道，使整體路網更臻完善。

交通處長王明輝指出工程特別之處，因農田水利署宜蘭管理處的水利用地夠寬，縣府與其協調，移設、重建老舊的水利溝，多餘土地無償作為道路拓寬之用，這次機關間的橫向溝通與合作是難能可貴。

開工典禮今天舉行，林姿妙與壯圍鄉長沈清山、地方民代等人一同持金鏟動土，祈求施工平安；她表示，道路順暢、經濟發展是重要的縣政推動目標，感謝地方鄉親的努力，一起拚出宜蘭好交通、好建設。