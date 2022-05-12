快訊

獨／金剛、小嫻分手後他搬離愛巢 各節目連夜找兩人都遭拒

芬蘭總統、總理共同聲明：必須「毫不遲延」申請加入北約

北市可PCR診所遭爆「僅三分之一能預約」 陳時中認了揭兩大理由

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜18線拓寬改善工程今動土 明年底竣工提升道安

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
鄉道宜18線連結宜蘭市到壯圍鄉，是當地重要的東西向交通道路。記者林佳彣／攝影
鄉道宜18線連結宜蘭市到壯圍鄉，是當地重要的東西向交通道路。記者林佳彣／攝影

鄉道宜18線連結宜蘭市到壯圍鄉，是當地重要的東西向交通道路，然而其單線雙向、路幅窄，會車不便也易造成交通事故、車輛回堵。宜蘭縣府今年斥資約2.2億元的「宜18線拓寬改善工程」，將約2.6公里路段改為雙車道，以提升道路安全。工程將於15日動工，縣長林姿妙今天出席開工典禮，祈求施工順利平安。

宜18線橫跨員山鄉、宜蘭市與壯圍鄉，全長約15公里。其中，瓶頸路段起自宜11線東津路至宜7線新南路2630公尺，往西前往宜蘭市，往東至壯圍鄉、國5側車道縣191線。

因現況路寬為約5公尺雙向通行的單車道，會車受限路幅寬度，也有塞車等動線不佳狀況。縣府考量其拓寬改善急迫性，向交通部爭取生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統），獲近1.4億元補助。

宜18線拓寬改善工程不只中央經費，還有縣府約3000萬元、壯圍鄉公所5000萬元的自籌配合款，預計5月15日動工、明年11月完工，將拓寬改善為雙向各1車道，使整體路網更臻完善。

交通處長王明輝指出工程特別之處，因農田水利署宜蘭管理處的水利用地夠寬，縣府與其協調，移設、重建老舊的水利溝，多餘土地無償作為道路拓寬之用，這次機關間的橫向溝通與合作是難能可貴。

開工典禮今天舉行，林姿妙與壯圍鄉長沈清山、地方民代等人一同持金鏟動土，祈求施工平安；她表示，道路順暢、經濟發展是重要的縣政推動目標，感謝地方鄉親的努力，一起拚出宜蘭好交通、好建設。

交通處表示，施工期間，現場採人員機動管制單線雙向放行，籲請用路人改道，以免影響寶貴時間。

農田水利署宜蘭管理處的水利用地夠寬，宜蘭縣政府與其協調，移設、重建老舊的水利溝，多餘土地則作為道路拓寬之用。記者林佳彣／攝影
農田水利署宜蘭管理處的水利用地夠寬，宜蘭縣政府與其協調，移設、重建老舊的水利溝，多餘土地則作為道路拓寬之用。記者林佳彣／攝影
農田水利署宜蘭管理處的水利用地夠寬，宜蘭縣政府與其協調，移設、重建老舊的水利溝，多餘土地則作為道路拓寬之用。記者林佳彣／攝影
農田水利署宜蘭管理處的水利用地夠寬，宜蘭縣政府與其協調，移設、重建老舊的水利溝，多餘土地則作為道路拓寬之用。記者林佳彣／攝影
「宜18線拓寬改善工程」開工典禮今天舉行，縣長林姿妙（右二）等人持金鏟動土。記者林佳彣／攝影
「宜18線拓寬改善工程」開工典禮今天舉行，縣長林姿妙（右二）等人持金鏟動土。記者林佳彣／攝影
宜18線約2.6公里長的瓶頸路段為單線雙向，由於路幅窄，用路人會車不便，也易造成交通事故、車輛回堵。記者林佳彣／攝影
宜18線約2.6公里長的瓶頸路段為單線雙向，由於路幅窄，用路人會車不便，也易造成交通事故、車輛回堵。記者林佳彣／攝影

宜蘭 車道 林姿妙

延伸閱讀

別擔心買不到快篩劑 宜蘭設5處篩檢站直接為民眾做PCR

宜蘭今增675例 林姿妙：國三生會考前1周居家自主學習

冬山鄉丸山農村社區土地重劃下月竣工 林姿妙今視察

宜蘭基層力挺 林姿妙宣布參選：上任後沒休過一天假

相關新聞

騎樓擺攤遭檢舉收十多張罰單 議員籲訂自治條例顧生計

花蓮市中山路今年1到4月檢舉店家騎樓設攤達百餘件。縣議員莊枝財指出，有店家遭「報復性、惡意檢舉」，一連收到十幾張罰單，苦...

宜18線拓寬改善工程今動土 明年底竣工提升道安

鄉道宜18線連結宜蘭市到壯圍鄉，是當地重要的東西向交通道路，然而其單線雙向、路幅窄，會車不便也易造成交通事故、車輛回堵。...

花蓮導盲志工服務 陪視障者走出家門洽公、就醫和運動

花蓮視障者約千人，為了提供更好服務，花蓮縣政府培訓導盲志工，有就醫、洽公、購物等需求的視障者可預約，再由志工協助，今年已...

慶祝護理師節 門諾醫院快閃咖啡傳愛

今天是國際護理師節，門諾醫院邀請公益咖啡師蔡雲熙、在地咖啡師潘勇光慰勞護理人員。蔡雲熙說，用一杯杯的咖啡，向偉大的醫護獻...

專業換專業 綠島民宿老闆娘關心流浪貓

台東綠島民宿老闆娘Molly因喜愛貓，發想出技術交換方式，提供獸醫師住宿與潛水指導，獸醫師則幫忙將島上流浪貓結紮，並在耳...

佐倉步道公廁整修 20日女廁開放

花蓮佐倉步道是郊區的森林廊道，每到假日有許多遊客上山健行，全長3.95公里一趟來回約4小時。花蓮林區管理處接獲民眾反映，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。