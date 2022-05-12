騎樓擺攤遭檢舉收十多張罰單 議員籲訂自治條例顧生計

花蓮市中山路今年1到4月檢舉店家騎樓設攤達百餘件。縣議員莊枝財指出，有店家遭「報復性、惡意檢舉」，一連收到十幾張罰單，苦不堪言，建議比照高雄市，以不妨礙通行為前提，訂定自治條例放寬騎樓設攤規定，讓警方有執法依據，也維護攤販生計。縣長徐榛蔚允諾蒐集各縣市作法全盤檢討。

花蓮縣未訂定騎樓管理相關自治條例，警方若接獲檢舉占用，就依道路交通管理處罰條例處理，可處1200元至2400元罰鍰。

警方統計，中山路林森路至商校街路段騎樓是檢舉熱區，今年1到4月，民眾檢舉騎樓設攤計112件，警方獲報後會先勸導改善，多數都能配合將騎樓攤位內縮至店內，但也有少數未完全內縮，持續遭民眾檢舉，1到4月舉發件數37件。

莊枝財今天在縣議會定期大會質詢時指出，中山路有商家反映，在騎樓擺攤遭人檢舉，警方到場先是好意勸導沒開單，但檢舉民眾不滿意，一直打電話，不只一家因此被開10幾張罰單，向他陳情，他認為這已屬於報復性檢舉。

莊枝財表示，大法官釋字第 564 號解釋理由書清楚說明「騎樓通道建造係為供公眾通行之用者，所有人雖不因此完全喪失管理、使用、收益、處分之權能，但其利用行為原則上不得有礙於通行」，建議可比照高雄市訂定自治條例，在不妨礙行人通行下，放寬騎樓設攤，讓警方執勤依法有據，也能維護攤販生計。

縣長徐榛蔚表示，騎樓使用權屬於公用，尤其花蓮市交通繁重，必須全盤討論，會參酌各縣市作法，通盤考量。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆會後說，大法官解釋雖表示所有權人可以使用騎樓，道交條例又將騎樓納入道路一部分，影響通行可取締。

他說，目前外縣市有兩種作法，高雄市自治條例規定通行寬度達1.5公尺，商家可以做延伸性使用，雙北則訂有攤販管理辦法規範，部分路段申請許可就能設攤，花蓮目前沒有相關的自治條例或管理辦法，會蒐集各縣市作法，跨局處研議。