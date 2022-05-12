國際護師節走訪衛生所 林右昌慰勉醫護守護民眾健康

今天是國際護師節，基隆市長林右昌到衛生所肯定醫護同仁，在防疫期間有愛心、高EQ，如天使般堅守崗位，照顧、守護市民健康。林也到區公所了解配發關懷包及居家隔離者同住家人快篩試劑等作業流程，期勉同仁努力協助民眾解決問題，化解疫情威脅。

林右昌今天上午前往仁愛區公所，了解居家關懷作業流程時說，關懷包是由民政體系同仁確認名單後配發，但因為很多確診者填寫電話、地址時有缺漏或錯誤，還有很多人尚未申請居家照護，提醒民眾一定要先上網完成居家照護申請，仔細填寫資料，入案後才會配發關懷包及居家隔離者同住家人的快篩試劑。

基隆市關懷包內裝物品為即食調理包、泡麵、麥片、餅乾、酒精及垃圾袋等物品，1歲以下或65歲以上會配發血氧機，在家監測血氧情形。林右昌說，市民確診時不要過度擔心，請依照政府SOP作業流程，平安度過這波疫情。

林右昌隨後前往仁愛區衛生所，慰勉同仁們從3月下旬爆發疫情至今的辛勞。當時仍有民眾在衛生所排隊申請居家隔離通知單、確診單補發或是領取快篩試劑等作業。