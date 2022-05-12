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花蓮縣府提供導盲志工服務 提前3天預約配對

中央社 / 花蓮縣12日電

花蓮縣政府開辦導盲志工服務，提供視障者就醫、洽公及購物等需求，須

提前3天預約，每次可免費服務3小時。社會處統計，目前穩定提供服務約10人，呼籲有需要的民眾踴躍申請。

花蓮縣政府社會處長陳加富今天接受中央社記者採訪指出，縣內視障者共1007人，因視障者外出有行動及安全維護需求，常因不想麻煩他人，導致逐漸減少社會參與。

陳加富指出，目前共有10名導盲志工穩定提供服務，只需前3天前向花蓮縣視覺障礙福利協進會提出申請，即享有每次免費3小時服務，可陪伴就醫、洽公、購物、報讀、文書協助及社會參與等事項，有需要的民眾可直接撥打協會電話（03－8239085）。

花蓮視障福利協進會理事長黃賢文接受媒體聯訪指出，大約有8至10人穩定申請導盲志工服務，以就醫、就學及陪同運動需求最大，讓視障者有機會走出家門。

黃賢文坦言，服務採預約制，視障者須提前申請，由協會協助向引介志工協助，但因志工人數有限，若遇到申請人數多、時間重疊，就常有無法服務的狀況。

黃賢文說，擔任導盲志工需要有志工證資格，呼籲更多符合資格的民眾踴躍報名培訓，加入導盲志工行列。

視障 花蓮

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