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台8線關原路段阻斷 員警上合歡山須繞路250公里

中央社 / 花蓮縣12日電

合歡山杜鵑花季首度實施高乘載及流量管制，花蓮警方規劃10梯次勤務，不過碰上台8線中橫公路關原路段坍方，支援員警須多繞行250公里才能上山執勤。

今年合歡山杜鵑花季自4月16日至6月19日，公路總局首度實施高乘載及流量管制，花季期間週六日、連續假日上午6時至11時台14甲線翠峰到中橫大禹嶺間，自小客車限制搭乘3人以上通行，每10分鐘放行20輛車。

新城警分局因應杜鵑花季，與南投警方協助交管任務，花蓮境內規劃10梯次勤務，調度員警上山支援合歡派出所執行花季交通管制，每週六日一上山。

因台8線117.4k關原災害路段自3月底陸續發生邊坡崩塌、道路阻斷，且持續落石崩坍，公路總局預估6月1日才能搶通，因公務上山員警，須跨縣市繞行從宜蘭上山。

新城分局合歡派出所副所長阮漢魁告訴中央社記者，固定每月休假下山補給糧食，碰上數度落石路斷，原本還可將車輛停在災區東側，步行勉強通過災害路段或走上方林道，但遇到4月底大崩坍，已完全無法通行。

阮漢魁說，現在員警上下山，就要繞行進出，比原路程多了250公里，他說「回家的路更遠了」，雖然很累，但為了工作，還是得咬牙開車上山。

阮漢魁說，碰上中橫路斷、山區天氣不穩定及花況不佳等因素，五一連假賞花人潮大幅減少，提醒民眾若規劃上山，務必確實檢查車輛狀況。

新城警分局呼籲，五一連假期間合歡山區就開出172張違規停車，上山賞花切勿貪圖方便任意停車，以免被罰或衍生交通安全問題。

杜鵑花 中橫公路 合歡山

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