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花蓮導盲志工服務 陪視障者走出家門洽公、就醫和運動

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府委託視障福利協進會培訓導盲志工，提供視障者外出就醫、洽公時的陪同服務，讓視障者走出戶外，提升社會參與。圖／縣府提供
花蓮縣政府委託視障福利協進會培訓導盲志工，提供視障者外出就醫、洽公時的陪同服務，讓視障者走出戶外，提升社會參與。圖／縣府提供

花蓮視障者約千人，為了提供更好服務，花蓮縣政府培訓導盲志工，有就醫、洽公、購物等需求的視障者可預約，再由志工協助，今年已有約10人申請，縣府社會處歡迎更多視障者申請，讓生活更有愛、出門更無「礙」，洽詢電話（03）8239085。

花蓮縣政府社會處委託花蓮縣視覺障礙福利協進會辦理導盲志工培訓，透過專業課程，讓學員認識視覺障礙的種類與病理成因，以及導盲志工角色與功能，並實際演練如何提供視障者協助，上月已培訓完成。

社會處長陳加富說，截至3月底，縣內視障者人數為1007人，視障朋友外出會有行動及安全維護的需求，但可能因為不想麻煩別人，打消外出念頭，因而逐減少社會參與。縣府辦理導盲志工培訓，並以預約方式提供免費服務，希望鼓勵他們安全外出，提升與社會接觸的機會。

花蓮縣府推出的導盲志工服務，視障者只要3天前向視障福利協進會提出申請，就享有每次免費3小時的陪同服務，包括出外就醫、洽公、購物、文書協助等，今年1到5月服務時數有50個小時，8到10人接受服務。

視障福利協進會理事長黃賢文說，目前提出需求的主要包括陪同就醫、運動、洽公等，視障者提出申請後，協進會會協助配對志工提供服務，服務時段以白天為主。

他表示，導盲志工服務對於視障者來說很有幫助，在有人陪同下，更願意走出戶外，但目前導盲志工人數還不多，希望更多有志工證的朋友加入受訓，提供視障者更多服務量能。

花蓮縣政府委託視障福利協進會培訓導盲志工，提供視障者外出就醫、洽公時的陪同服務，讓視障者走出戶外，提升社會參與。圖／縣府提供
花蓮縣政府委託視障福利協進會培訓導盲志工，提供視障者外出就醫、洽公時的陪同服務，讓視障者走出戶外，提升社會參與。圖／縣府提供

視障 花蓮

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