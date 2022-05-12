男子謀生照顧3臥床家人蠟燭兩頭燒 慶幸獲協助清掃修繕

基隆市陳姓男子家中有3人臥床，基隆地檢署運用社會勞動人力，在端午節前到陳家打掃，清理雜物，並由衡山基金會修繕團隊協助更換陳舊馬桶、門窗，重新裝設省電燈座，10多人忙了一天，讓陳男與臥床家人有更乾淨舒適的居住空間。

地檢署今天表示，陳家有3人臥床另有身心疾病，陳男是家中唯一的照顧者，背負沉重的經濟與生活壓力。透過基隆市政府社會處身心障礙福利科轉介個案需求，地檢署10日運用社會勞動人力，前往案家清潔打掃，清除屋內堆放多年已用不著的雜物，整理出更商宜居居的空間。

衡山基金會成立宗旨在為協助精神障礙朋友復健療癒，並為身心障礙家庭修繕整理家屋。基金會修繕團隊到陳家勘查時，發現屋內牆面斑駁龜裂，下大雨房間就會滲水，並因經濟因素捨不得開燈、擔憂疫情門窗緊閉。團隊成員已為陳家更換陳舊髒汙的馬桶、門窗，並重新裝設省電燈座，給陳家家人更舒適的居家環境。