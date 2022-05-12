男子謀生照顧3臥床家人蠟燭兩頭燒 慶幸獲協助清掃修繕

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆地檢署運用社會勞動人力，與衡山基金會修繕團隊協助陳家改善居家環境，並致贈生活物資，傳遞社會溫情。圖／基隆地檢署提供
基隆地檢署運用社會勞動人力，與衡山基金會修繕團隊協助陳家改善居家環境，並致贈生活物資，傳遞社會溫情。圖／基隆地檢署提供

基隆市陳姓男子家中有3人臥床，基隆地檢署運用社會勞動人力，在端午節前到陳家打掃，清理雜物，並由衡山基金會修繕團隊協助更換陳舊馬桶、門窗，重新裝設省電燈座，10多人忙了一天，讓陳男與臥床家人有更乾淨舒適的居住空間。

地檢署今天表示，陳家有3人臥床另有身心疾病，陳男是家中唯一的照顧者，背負沉重的經濟與生活壓力。透過基隆市政府社會處身心障礙福利科轉介個案需求，地檢署10日運用社會勞動人力，前往案家清潔打掃，清除屋內堆放多年已用不著的雜物，整理出更商宜居居的空間。

衡山基金會成立宗旨在為協助精神障礙朋友復健療癒，並為身心障礙家庭修繕整理家屋。基金會修繕團隊到陳家勘查時，發現屋內牆面斑駁龜裂，下大雨房間就會滲水，並因經濟因素捨不得開燈、擔憂疫情門窗緊閉。團隊成員已為陳家更換陳舊髒汙的馬桶、門窗，並重新裝設省電燈座，給陳家家人更舒適的居家環境。

基隆地檢署主任觀護人簡惠霠說，這次服務活動除要感謝社會勞動人的辛勞，衡山基金會修繕團隊的付出，也要感謝市府社工、東明里長翁誠鍾和環保局清潔隊協助。眾人完成工作後，簡惠霠和基隆市榮譽觀護人協進會理事長楊司平、秘書長黃忠賢致贈陳家涼被床包組和米麵餅乾等物資，讓陳家人感受到社會溫情。

基隆地檢署運用社會勞動人力，與衡山基金會修繕團隊協助陳家改善居家環境。圖／基隆地檢署提供
基隆地檢署運用社會勞動人力，與衡山基金會修繕團隊協助陳家改善居家環境。圖／基隆地檢署提供
衡山基金會修繕團隊為陳家更換陳舊髒汙的馬桶。圖／基隆地檢署提供
衡山基金會修繕團隊為陳家更換陳舊髒汙的馬桶。圖／基隆地檢署提供
基隆地檢署運用社會勞動人力，與衡山基金會修繕團隊協助陳家改善居家環境，環保局出車協助清運。圖／基隆地檢署提供
基隆地檢署運用社會勞動人力，與衡山基金會修繕團隊協助陳家改善居家環境，環保局出車協助清運。圖／基隆地檢署提供

基隆 馬桶

延伸閱讀

NBA／談未來補強計畫 籃網總管：需要無私重團隊球員

台東藝穗節入選作品出爐 15檔節目9月起登場

今年首波梅雨鋒面報到 黃偉哲要團隊上緊發條防災

新北市成立防疫車隊清潔消毒站 基隆市評估目前無需求

相關新聞

花蓮導盲志工服務 陪視障者走出家門洽公、就醫和運動

花蓮視障者約千人，為了提供更好服務，花蓮縣政府培訓導盲志工，有就醫、洽公、購物等需求的視障者可預約，再由志工協助，今年已...

慶祝護理師節 門諾醫院快閃咖啡傳愛

今天是國際護理師節，門諾醫院邀請公益咖啡師蔡雲熙、在地咖啡師潘勇光慰勞護理人員。蔡雲熙說，用一杯杯的咖啡，向偉大的醫護獻...

佐倉步道公廁整修 20日女廁開放

花蓮佐倉步道是郊區的森林廊道，每到假日有許多遊客上山健行，全長3.95公里一趟來回約4小時。花蓮林區管理處接獲民眾反映，...

宜蘭民間企業有愛…贈蛋糕挺醫護 捐快篩助弱勢

國內疫情近來升溫，醫護人員為抗疫承受不小壓力。今天就是國際護理師節，社福團體昨天攜手賣場業者，分送90個愛心蛋糕給縣內3...

大武崙治水 地方盼滯洪池多功能

汛期將至，基隆市大武崙溪沿線常因溪水宣洩不及，導致周邊社區淹水。立委邱臣遠昨開協調會，促請水利署加快大武崙溪順興橋至民樂...

林右昌到醫院了解兒童看診快速通道作業 肯定分流成效

基隆市長林右昌今天傍晚前往衛生福利部基隆醫院，了解兒童獨立看診快速通道服務執行情況。由於1個小朋友來看診，可能有好幾位家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。