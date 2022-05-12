東海域密集射擊 漁民怨影響生計盼避開魚汛期

中科院和國軍近2年密集在東部海域火砲射擊和操演，漁民無法出海作業，希望演訓能避開魚汛期，或是國防部編列的補貼能直接給漁民改善生計。

中科院和海、空軍從今年1月截至5月底公告在台東海域射擊和演練的天數超過50日，合計有174波的軍事操演和火砲試射，這段期間劃定從最南邊的大武到最北邊的長濱海域為危險區域，漁民停止出海作業。

漁民盧正修今天接受中央社記者訪問無奈說，「我們也知道這是沒辦法的事，但直接影響到漁民生計，現在正是黑鮪魚汛期，這幾天就無法出海作業，幾乎每個漁民都有貸款，包括貸款、請漁工、家裡開銷，1個月要新台幣30萬元左右支出」。

張姓漁民則表示，軍方演訓他們都會乖乖配合，但也希望能有相對補償，之前漁會也反映給國防部，但他們也沒拿過任何補償，不能說只限定哪個區域漁港才有補償，畢竟海裡的魚到處游，他們是到處追捕。

台東區漁會總幹事李振元表示，這問題已久，很多年前漁會已向國防部反映和陳情，剛開始雙方協調儘量避開魚汛期，像現在是黑鮪魚汛期儘量避開這時段，可能近年共軍擾台頻率增加關係這幾年在東部海域操演次數越來越頻繁，導致漁民出海作業被管制，影響生計。

據漁會了解，軍方有編列敦親睦鄰基金，卻編給鄉鎮市公所，但漁民才是實際受到損害的對象。

李振元表示，為了國防安全，漁會當然支持，但也希望國防部能考量漁民生計，避開魚汛期來演訓、火砲射擊。

台東縣政府農業處長許家豪表示，國防部雖然表示各個鄉鎮公所可將所受到的影響向國防部申請補償金或回饋金（敦親睦鄰）；另外政府也有漁業用油補貼及獎勵休漁政策，但漁民沒有感受到美意，例如現在是鬼頭刀和黑鮪魚汛期，漁民無法出海作業。

許家豪表示，國防安全是全民必須努力的，但也期待如何適度來照顧到漁民生計。

有關演訓影響漁民生計的問題，國防部於4月11日回覆給台東縣府表示，對於受到國軍主要演訓造成人民生活影響，會酌予捐助敦親睦鄰經費，藉以改善生活、促進地方發展，且以當地的鄉鎮市公所為捐助對象。