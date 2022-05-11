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林右昌到醫院了解兒童看診快速通道作業 肯定分流成效

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌今天傍晚前往衛生福利部基隆醫院，了解兒童獨立看診快速通道服務執行情況。圖／基市府提供
基隆市長林右昌今天傍晚前往衛生福利部基隆醫院，了解兒童獨立看診快速通道服務執行情況。圖／基市府提供

基隆市長林右昌今天傍晚前往衛生福利部基隆醫院，了解兒童獨立看診快速通道服務執行情況。由於1個小朋友來看診，可能有好幾位家長陪同，林右昌肯定醫院適時調整看診區、等待區空間，提升服務品質，並請大家給予醫護更多支持，一起度過疫情威脅非常時期。

衛福部基隆醫院表示，急診提供內科、外科、兒科及其他專科醫療服務，全年無休。疫情升溫時，院方即在急診外設置急診兒科專屬看診及候診區域，落實分艙分流制度，有效降低小兒感染風險，並避免孩童久候。

林右昌說，部基兒童快速通道服務有小兒科醫師24小時駐診服務，昨天有120人看診，今天上、下午已有70多人看診，動線已經調整得更順暢。設立兒童看診快速通道是為加速分流與診療過程，但還是要排隊看診。

部基醫院院長林慶豐表示，現在有小兒科醫師進駐急診室，家長若發現孩子確診或快篩陽性，掛號後檢傷分類，在等待區等待兒科醫師協助採檢問診及等待PCR結果。中重症會改安排到住院區塊等候分艙分流，由救護車接送到專責病房。

部基急診室主任陳世雄、小兒科主任謝王虎呼籲民眾，若家中孩童有上呼吸道、發燒等症狀，切勿過度驚慌，建議先觀察一段時間，再決定是否需就醫。但當幼兒出現高燒不退，活動力下降或精神狀態不佳，呼吸急促或喘時，務必儘速送醫治療。

基隆市長林右昌今天傍晚前往衛生福利部基隆醫院，了解兒童獨立看診快速通道服務執行情況。圖／基市府提供
基隆市長林右昌今天傍晚前往衛生福利部基隆醫院，了解兒童獨立看診快速通道服務執行情況。圖／基市府提供
基隆市長林右昌今天傍晚前往衛生福利部基隆醫院，了解兒童獨立看診快速通道服務執行情況。圖／基市府提供
基隆市長林右昌今天傍晚前往衛生福利部基隆醫院，了解兒童獨立看診快速通道服務執行情況。圖／基市府提供

基隆 林右昌 醫師

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