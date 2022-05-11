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大武崙地區水患難解 河道改善、興建滯洪池雙管齊下
立法委員邱臣遠今邀水利署、自來水公司、基隆市政府與大武崙地區里長們開會，希望能改善大武崙溪造成淹水的老問題。邱臣遠促請水利署加快大武崙溪順興橋至民樂橋段整治工程，讓民眾早日擺脫淹水威脅；情人湖與棒球場滯洪池計畫，也請市府再加強與地方溝通，順利推動。
邱臣遠說，大武崙溪造成淹水是老問題，但遲遲未見改善。現在只要下大雨，大武崙溪無法及時宣洩，就會造成附近幾個里內社區無法排水，造成淹水，嚴重危害民眾生活品質和生命財產安全，政府務必重視。
水利署第10河川局副局長楊連洲表示，大武崙溪治理工程分成短、中、長期計畫推動改善。2017年6月2日主要積淹水區域，在基金一路208巷口到下游排水路沿岸及大武崙工業區，原因是安樂5橋的橋梁底高度不足造成阻水，以及情人湖排水與大武崙溪匯流處流況不順。
工程部分，順興橋到民樂橋段河道改善計畫經費約1.6億元，水利署已編入前瞻預算水安全計畫補助市府辦理。棒球場滯洪池部分，市府已成立專案推動小組執行。情人湖下游滯洪池工程、大武崙工業區雨水收集系統及大武崙支線排水改善工程也在進行規劃。
武崙里長李文財、中崙里長李源林都說，現在只要遇到颱風或下大豪雨，里民都非常害怕，不敢睡覺，大武崙溪整治工程非常急迫，希望政府趕快進行。興建滯洪池部分，地方仍有疑慮，如果非得要做，希望朝向多功能用途規畫，一併解決當地停車問題。
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