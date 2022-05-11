宜蘭民間暖贈愛心蛋糕挺醫護 企業慨捐300份快篩助弱勢

國內疫情近來升溫，前線醫護人員忙抗疫，承受不小壓力。明天就是國際護師節，宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會今天攜手家樂福宜蘭店，親自贈送各30個愛心蛋糕給縣內3家醫院，以實際行動感謝護理人員的付出與奉獻。另外，宜蘭有企業家透過公所媒合，今天捐贈300份快篩試劑，將提供給縣內6個社福團體。

疫情期間，家樂福宜蘭店配合縣府防疫工作，不只設置疫苗快打站，也多次捐贈物資送到醫院。今天與宜蘭聯勸在國際護師節前夕，特別準備90個愛心蛋糕，親自前往縣內陽明交大醫院、羅東聖母醫院，以及羅東博愛醫院。

宜蘭聯勸董事長陳耀德表示，為感謝醫護人員長期以來對防疫貢獻，以行動力挺並獻上最大祝福，鼓勵醫護人員在抗疫的慢慢長路，繼續守護國人的健康。

陽明交大醫院院長楊純豪、羅東聖母醫院社區醫療副院長林健盛、羅東博愛醫院副執行長盧進德，感謝家樂福宜蘭店與宜蘭聯勸在疫情期間注入暖心，各院也分別致贈感謝狀，謝謝民間的支持與肯定。

另外，隨著確診數不斷攀升，各地出現快篩試劑搶購潮，購買所需費用對弱勢民眾更是沉重負擔。宜蘭企業家有感於弱勢族群，因疫情影響日常生活，今天透過宜蘭市公所媒合，捐贈300份快篩試劑回饋鄉里。

受惠的6個社福團體為阿寶教育基金會、宜蘭縣自閉症協會、宜蘭縣康復之友協會、宜蘭縣失智症照顧服務協會、宜蘭縣聾啞福利協進會、宜蘭縣肢體障礙者協會。