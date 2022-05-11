武陵農場發展特色在地紅茶 書法家題字「武陵紅茶」

台中武陵農場持續發展茶葉事業，將場內所種植2種茶樹，發酵成在地特色紅茶，富野集團董事長劉清郎找基隆書法家張明萊題字，今贈「武陵紅茶」匾額，為茶莊增添光彩。

武陵農場今於茶莊，舉行富野集團董事長劉清郎贈送「武陵紅茶」新匾儀式，由劉清郎、基隆書法家張明萊老師、武陵農場鄭源敏場長、胡發韜副場長、平等里詹森里長、雪霸國家公園管理處武陵工作站廖林彥主任，共同揭開紅幕，富野集團、武陵農場計25人參加揭牌及觀禮。

武陵農場為發展特色農特產，近期重點發展「茶葉」項目。場內茶葉，主要種植2項不同品種，包含「青心烏龍」，俗稱「烏龍」的茶樹，另一種則是台茶12號、俗稱「金萱」的品種。

2種茶樹產製的紅茶，沖泡起來風味不同，烏龍品種製成的，茶湯鮮紅且帶有甘蔗的香甜滋味，金萱品種的茶湯橙紅，並散發獨特的蜜果香，二種紅茶各有其特色，大家可以細細的品味。