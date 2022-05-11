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武陵農場發展特色在地紅茶 書法家題字「武陵紅茶」

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
武陵農場場長鄭源敏表示，新匾懸掛於茶莊內，確實為茶莊增色不少。圖／武陵農場提供
武陵農場場長鄭源敏表示，新匾懸掛於茶莊內，確實為茶莊增色不少。圖／武陵農場提供

台中武陵農場持續發展茶葉事業，將場內所種植2種茶樹，發酵成在地特色紅茶，富野集團董事長劉清郎找基隆書法家張明萊題字，今贈「武陵紅茶」匾額，為茶莊增添光彩。

武陵農場今於茶莊，舉行富野集團董事長劉清郎贈送「武陵紅茶」新匾儀式，由劉清郎、基隆書法家張明萊老師、武陵農場鄭源敏場長、胡發韜副場長、平等里詹森里長、雪霸國家公園管理處武陵工作站廖林彥主任，共同揭開紅幕，富野集團、武陵農場計25人參加揭牌及觀禮。

武陵農場為發展特色農特產，近期重點發展「茶葉」項目。場內茶葉，主要種植2項不同品種，包含「青心烏龍」，俗稱「烏龍」的茶樹，另一種則是台茶12號、俗稱「金萱」的品種。

2種茶樹產製的紅茶，沖泡起來風味不同，烏龍品種製成的，茶湯鮮紅且帶有甘蔗的香甜滋味，金萱品種的茶湯橙紅，並散發獨特的蜜果香，二種紅茶各有其特色，大家可以細細的品味。

武陵農場場長鄭源敏表示，富野集團董事長劉清郎為協助農場開展茶葉事業，在過程中仍可兼顧人文涵養與氣息，力邀基隆書法家張明萊老師題字，製作成「武陵紅茶」匾額贈予武陵農場。新匾懸掛於茶莊內，遊客自茶莊正門進入時，可立即欣賞到新匾之美，確實為茶莊增色不少。

富野集團董事長劉清郎找基隆書法家張明萊題字，今贈「武陵紅茶」匾額，為武陵農場茶莊增添光彩。圖／武陵農場提供
富野集團董事長劉清郎找基隆書法家張明萊題字，今贈「武陵紅茶」匾額，為武陵農場茶莊增添光彩。圖／武陵農場提供
富野集團董事長劉清郎找基隆書法家張明萊題字，今贈「武陵紅茶」匾額，為武陵農場茶莊增添光彩。圖／武陵農場提供
富野集團董事長劉清郎找基隆書法家張明萊題字，今贈「武陵紅茶」匾額，為武陵農場茶莊增添光彩。圖／武陵農場提供

武陵農場 茶葉 基隆

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