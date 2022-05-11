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花蓮佐倉步道引水不易 公廁整修封閉下周重啟

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
佐倉步道3公里處的公廁不通，因管線引水不易，預計最快20日才能開放使用。圖／花蓮林管處提供
佐倉步道3公里處的公廁不通，因管線引水不易，預計最快20日才能開放使用。圖／花蓮林管處提供

花蓮佐倉步道是郊區的森林廊道，每到假日有許多遊客上山健行，全長3.95公里一趟來回約4小時。花蓮林區管理處接獲民眾反映，步道3公里處的公廁不通，因位於山區，管線維修不易，尤其引水沿線路段崎嶇，工作人員甚至要攀爬坡度7、80度山壁，預計最快20日才能完工開放使用。

佐倉步道的由來，原是台泥在佐倉礦區採礦不足而放棄開採，將礦區歸還給林務局，讓砂婆礑山恢復原來面貌。林務局於2000年規畫現行的步道，盡量減少對自然的破壞，沿線動植物資源豐富，高495公尺，終點可遠眺花蓮市景及太平洋，風景優美，深受遊客喜愛，月遊客量可達2至3千人。

步道入口及3公里2處公廁，為台泥原有設施、林管處整修改建而成。林管處獲報，3公里處的公廁不通有異味飄散，勘查水源及公廁設施後，發現管線及化糞池堵塞，公告停止使用，立即辦理管線整修及化糞池改善工程。

林管處表示，3公里處公廁因海拔約450公尺高，引水不易，主因是位處山區無自來水供應，尤其管線維修難度高，引水沿線路段多崎嶇，且山區峭壁高低落差大，有些坡度甚至達70至85度，工作人員需犯險才能檢修管線或勘察。

林管處每年投入3、400萬元維護管理佐倉步道設施環境，於去年完成鑿井工程，先改善入口處公廁供水不穩定問題。預計5月20日女廁改善完成後恢復使用，男廁將待管路整修完畢另行開放，提醒遊客有如廁需求，可使用步道入口處公廁。

佐倉步道位處山區無自來水供應，引水管線沿線路段崎嶇，有些坡度甚至達70至85度，工作人員需犯險才能檢修管線或勘察。圖／花蓮林管處提供
佐倉步道位處山區無自來水供應，引水管線沿線路段崎嶇，有些坡度甚至達70至85度，工作人員需犯險才能檢修管線或勘察。圖／花蓮林管處提供

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