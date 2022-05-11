花蓮西瓜價格看漲 警方出動空拍機全方位護瓜
花蓮西瓜產期將屆，今年有價格攀高趨勢，易引起不肖歹徒覬覦，鳳林警分局即日起成立「護瓜專案小組」，加強巡邏勤務，並出動空拍機輔助，全方位無死角監控瓜園。
鳳林警分局今天發布新聞資料指出，轄區內中心埔、中興橋及箭瑛橋3區，以種植西瓜聞名，出產新蘭西瓜、小玉西瓜、華寶西瓜等，曾入選小英總統國宴，也稱為「總統瓜」或「國宴瓜」。
鳳林警分局表示，今年度其他產區有天災狀況發生，造成產量銳減，西瓜價格有升高趨勢，容易引起不肖歹徒覬覦，警方即日起成立「護瓜專案小組」。
鳳林警分局指出，由轄區分駐（派出）所執行巡邏勤務，夜間、深夜時段結合偵查隊專責警力，實施不定時路檢盤查，並以空拍機輔助，從高空俯瞰，全方位無死角監控瓜果園區，尤其針對汽、機車不易深入地區，辨識可疑人車。
鳳林警分局也成立線上「護瓜line群組」，與瓜農、商行及地區居民保持聯繫，若發現可疑人車可及時通報警方，警民合作守護瓜果。
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