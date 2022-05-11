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前職棒好手黃甘霖邀好友買球具 捐贈台東偏鄉棒球隊

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
花東偏遠的基層國中小棒球隊，長年苦於經費短缺，克難訓練，前職棒好手黃甘霖（左）邀集好友募集經費，今天前往台東泰源國中捐贈球具。記者尤聰光／攝影
花東偏遠的基層國中小棒球隊，長年苦於經費短缺，克難訓練，前職棒好手黃甘霖（左）邀集好友募集經費，今天前往台東泰源國中捐贈球具。記者尤聰光／攝影

花東偏遠的基層國中小棒球隊，長年苦於經費短缺，克難訓練，前職棒好手黃甘霖和超馬好手林義傑等人，募集經費，今天前往台東泰源國中捐贈球具，還親自下場指導小球員，希望靠這些小小的幫助，讓偏鄉球隊更拙壯。

黃甘霖說，他們的想法很簡單，想到就去做，所以找了幾個好朋友響應，募集了近70萬元經費，購買球棒，護具和棒球等球具，捐給5、6間偏鄉學校球隊使用，期盼社會大眾也能關注台灣國球的基層發展，一起挹注資源。

棒球是台灣的國球，國內4級棒球更有一半選手出自花東，只是偏鄉國中小球隊，除學校經費還有部份捐助外，球隊訓練都得省著用，加上球具價格都貴，因此，就算壞了都還得再想辦法繼續使用，台東泰源國中就是其中一間。

今天泰源國中，球場上球員們正努力訓練，等著這2天開打的小馬盃聯賽，好好展現身手，只是後方司令台上的器材區，很多是破損的棒球，球員們只能用膠帶一一再綑綁後，重新再使用，球員們戲稱是「七彩球」。

看到有全新的球棒、球和手套，球員們相當開心，有球員說「以後可以正常訓練發揮了」。教練陳少青表示，實在是沒辦法，球員順練不能停，學校又沒有太多經費買球具，只能回收再利用，有了新球具一定能提升訓練成效。

促成捐贈的縣議員許進榮說，能讓台東偏鄉學校棒球隊無後顧之憂的訓練，這是大家所盼望，尤其台東是培養出優秀棒球員的故鄉，所以基層扎根很重要，想要有好球員，當然訓練使用的設備不能省，感謝有心人的捐助幫忙。

台東泰源國中棒球隊很多是破損的棒球，球員們只能用膠帶一一再綑綁後，重新再使用，球員們戲稱是「七彩球」。記者尤聰光／攝影
台東泰源國中棒球隊很多是破損的棒球，球員們只能用膠帶一一再綑綁後，重新再使用，球員們戲稱是「七彩球」。記者尤聰光／攝影
前職棒好手黃甘霖（右）下場指導小球員，希望靠這些小小的幫助，讓偏鄉球隊更拙壯。記者尤聰光／攝影
前職棒好手黃甘霖（右）下場指導小球員，希望靠這些小小的幫助，讓偏鄉球隊更拙壯。記者尤聰光／攝影

偏鄉學校 台東

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