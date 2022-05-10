花蓮多日降雨瑞穗西瓜裂果 農委會公告現金救助

受2、3月多日降雨影響，花蓮瑞穗鄉西瓜出現異常裂果等情形，縣府向農委會爭取，農委會公告瑞穗鄉瓜農可至鄉公所申請現金救助，每公頃6萬元，受理期限至5月19日止。

今年南部與花蓮南區的西瓜，在3月授粉時遇上降雨，裂果情況嚴重，其中瑞穗鄉西瓜異常裂果。花蓮縣府農業處表示，為讓受災農友儘速復耕復建，保障其收益，向農委會爭取補助。

農委會公告瑞穗鄉西瓜為農業天然災害現金救助地區，受災農友即日起至5月19日止（例假日照常受理；受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日），到鄉公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

農業處長陳淑雯說明，依農業天然災害救助辦法規定，瑞穗鄉受損「西瓜」救助額度每公頃為6萬元，農友申請現金救助時，請依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象應符合實際從事農作生產者、申報項目損失率達20%以上者。

陳淑雯呼籲，本次災害救助受理期限至5月19日止，請符合申請資格的農民儘速前往辦理，勿讓自身權益受損。