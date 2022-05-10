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歷史建築「宜蘭美術館」玻璃窗貼彩繪 華麗變身換新裝

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭美術館玻璃窗貼上學生設計的彩繪，華麗變身換新裝。圖／文化局提供
宜蘭美術館玻璃窗貼上學生設計的彩繪，華麗變身換新裝。圖／文化局提供

宜蘭美術館是一座歷史建築，縣政府邀請宜蘭高商多媒體設計科學生為美術館的玻璃窗增添繽紛色彩，從在地人文特色素材發想，創作出宜蘭山林、旅遊景點、海洋文化、藝文場館、傳統技藝及宜蘭美食等6大主題作品，歷史展館華麗變身展現新風貌，成為市區的亮眼地標。

縣政府今天在美術館舉行創作成果發表，這次創作以「我們的美術館・我們自已裝扮」為題，由宜商36位學生融合光與色彩、哥德式教堂、美的形式原理等知識，把在地元素以電腦繪圖的方式完成繪製，輸出成透光貼紙，黏貼於美術館玻璃窗上，歷史空間成為青年學子實踐所學的舞台，具有教育意義。

縣長林姿妙表示，位處舊城中心地帶的宜蘭美術館是一座地方性美術館，開館以來致力提升美學素養，積極推廣藝文教育扎根。宜蘭高級商業職業學校是東部地區第一間設計群職校，該校多媒體設計科培養學生平面數位設計的專業知識與才能。今年宜適逢宜商創校70周年，縣府結合文化和教育資源，讓學生發揮創意並學以致用，以蘭陽平原的自然環境、人文風貌及飲食文化等元素來裝扮我們的「宜蘭美術館」。

宜商校長洪重賢感謝縣府提供學生活化應用課本知識的機會，除了拉近與美術館的距離，過程中也看到學生努力及老師的用心，認真學習的態度與團體合作，豐富了孩子們的生活學習歷程，也更認識宜蘭這片土地的美好。

宜蘭高商多媒體設計科的學生，分享創作理念。圖／文化局提供
宜蘭高商多媒體設計科的學生，分享創作理念。圖／文化局提供
宜蘭縣長林姿妙及莊淑如議員等人聆聽宜商伍美雲老師的作品導覽。圖／文化局提供
宜蘭縣長林姿妙及莊淑如議員等人聆聽宜商伍美雲老師的作品導覽。圖／文化局提供

美術館 宜蘭

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