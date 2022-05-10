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印尼移工檢疫得知母親過世 疑情緒不穩跳樓送醫

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

今天1名在花蓮防疫旅宿入境居家檢疫的29歲印尼籍移工，收到母親過世的噩耗，疑情緒不穩，從旅館3樓跳下，無生命危險，警消已強制帶他送醫治療。衛生局表示，移工入境於居家檢疫期間，應由雇主或中央單位管理，仍要關心移工身心狀況。

今上午9點40分警方獲報，花蓮市一間防疫旅館有人跳樓，發現是1名移工身披白色床單，躺在旅館後方的停車場，生命跡象穩定，只有臉上受傷流血。

警方表示，這名移工口中唸唸有詞，原以為他是確診隔離想不開，經翻譯得知，他接到母親過世的消息，加上語言不通、人生地不熟，情緒失控，聲稱聽到母親的呼喚，不小心從3樓跳下。

警方要帶移工送醫治療時，他出現攻擊動作、喊叫，不願配合，經救護人員套上約束帶後，強制送往國軍花蓮總醫院身心科治療，這起意外詳細發生原因，仍待調查釐清。

針對此事件，衛生局長朱家祥表示，外籍移工入境時，是雇主協調進入防疫旅館居家檢疫，應由雇主及中央相關單位管理照護，若移工確診衛生單位才會列管，這名移工跳樓動機仍要深究，已請相關單位了解。

花蓮今新增759例，已累計8296人確診。自5日起，花蓮6至11歲學童莫德納疫苗接種。截至今天總計可施打人數約1萬3千人，僅2千6百名左右的學童完成接種，施打率約20%，到目前沒有學童打完疫苗後出現嚴重的不良反應。

另外，縣府日前決標5千多劑亞培快篩試劑，朱家祥指出，試劑將提供3天防疫假學生及居隔者解隔首日使用，自實名制快篩試劑販售至今，縣內63家社區藥局，已販售5萬3508份的快篩試劑，等同社區有超過25萬劑的快篩試劑，數量充足，縣府仍會積極採購試劑，優先提供給需要的人。

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一名印尼籍移工聲稱得知母親過是噩耗，疑情緒不穩從防疫旅館跳樓，因不配合送醫，出現攻擊動作，警消只能壓制送往國軍花蓮總醫院治療。圖／民眾提供
一名印尼籍移工聲稱得知母親過是噩耗，疑情緒不穩從防疫旅館跳樓，因不配合送醫，出現攻擊動作，警消只能壓制送往國軍花蓮總醫院治療。圖／民眾提供

移工 花蓮

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