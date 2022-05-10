疫情衝擊受不了 蜡藝只假日營業、麻辣霞民生店6月轉型
由於受到疫情影響，宜蘭很多業者生意慘兮兮，有多項好玩DIY的蜡藝蜡筆城堡觀光工廠，平日生意掉到只剩一成，只保留假日營業；羅東地區知名的麻辣霞鴛鴦鍋民生店在母親節後也暫停營業，下個月轉型重新出發。
位於國5下了蘇澳交流道，即可看到明顯的蜡藝蜡筆城堡觀光工廠，業者生產彩繪蜡筆不但賣到世足賽，更是學生戶外教學DIY的熱門據點。但這波疫情在5月份邁入確診高峰，不但戶外教學幾乎沒有人去蜡藝，平常進門的散客只剩下10幾人，不得已宣布從這周起停止平日營業，5月底前只開放周六及周日。
位於羅東鎮的麻辣霞鴛鴦鍋有林場店及民生店兩家店，疫情衝擊下，民生店不得已宣布在5月底前暫停營業，6月份起將改以吃到飽型態重新出發，而且為了與林場店做出不同的市場區隔， 民生店的牛肉、冰淇淋及飲品等級都比較高檔，假日會有變臉表演，以滿足不同客人的需求。
礁溪鄉一級戰區的長榮鳳凰酒店，鼓勵民眾疫苗打滿三劑，自即日起到5月底推出「小黃卡優惠」，只要出示疫苗接種紀錄，可享房價現折1000元，餐飲包括桂冠自助餐廳原價7折優惠；礁溪老爺酒店雲天自助餐廳生意也受到影響，最近推出三款200元的外帶便當，必須提早預訂。
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