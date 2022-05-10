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綠島1000噸垃圾堆積問題解決 台東環保局發包月底清運

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
綠島垃圾必須透過船運，載回台灣本島焚燒（資料照片）。記者卜敏正／翻攝
綠島垃圾必須透過船運，載回台灣本島焚燒（資料照片）。記者卜敏正／翻攝

台東綠島蘭嶼垃圾仰賴船運送回本島焚燒，蘭嶼垃圾運送今年2月發包，定時送回台東處理，但綠島垃圾運送流標4次、累積約1000公噸垃圾，日前終於傳出好消息，本月3日成功發包，預估月底開始清運，今年可載回700公噸垃圾焚燒。

台東縣環保局副局長陳炳伸表示，綠島、蘭嶼2離島垃圾須藉船運送回本島焚燒，蘭嶼2月發包，但綠島因為船班、垃圾運回焚燒處理等原因流標4次，經同仁們努力，本月3日終於順利發包，目前正在簽約程序，若一切順利、月底可開始清運。

陳炳伸說，過去台東縣垃圾委外焚燒，必須先找到願意收的外縣市焚化廠，達成共識後才能將垃圾載運過去，另垃圾載送須靠貨船，船公司載送貨物定期定量，風浪太大還可能停駛，業者常反應沒有貨船幫忙載送，也擔心找不到焚化廠燒，發包程序相對不順利。

他說，現在台東的焚化廠已開始試燒，離島垃圾載回來後可以立即處理，像蘭嶼原本已堆積約1200公噸垃圾，2月份順利發包後，每趟船班都載運20到60公噸垃圾回來燒，至今已清運約560公噸垃圾，綠島順利發包後，希望年底前清運700公噸垃圾，解決綠島垃圾堆積問題。

綠島垃圾必須透過船運，載回台灣本島焚燒（資料照片）。記者卜敏正／翻攝
綠島垃圾必須透過船運，載回台灣本島焚燒（資料照片）。記者卜敏正／翻攝
綠島垃圾必須透過船運，載回台灣本島焚燒（資料照片）。記者卜敏正／翻攝
綠島垃圾必須透過船運，載回台灣本島焚燒（資料照片）。記者卜敏正／翻攝
綠島垃圾必須透過船運，載回台灣本島焚燒（資料照片）。記者卜敏正／翻攝
綠島垃圾必須透過船運，載回台灣本島焚燒（資料照片）。記者卜敏正／翻攝

綠島 蘭嶼 台東

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