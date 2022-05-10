阿公過世孝孫確診居隔 由姊辦後事他不能提早出關

去年6月基隆一名孝順的劉姓男子，從山坡上「公主抱」阿公下山到施打站打疫苗，被讚「最美的風景」。這名93歲老先生昨天去世，後事由劉男的姊姊籌辦，里長也協助幫忙，預計下周一出殯，屆時劉男已經解隔可以送行。市府表示，確診者居隔時間要依中央規定辦理， 不能提早出關。

劉男的90歲阿嬤今天上午在家，紅著眼眶，強忍悲傷用台語說，「阿公昨天嘸去了(去世)了，下周一要出去(出殯)，遇到了沒有辦法」。阿公已經93歲，現在後事多由孫女籌辦。大家都很難過，里長也有來幫忙。她孫子居家隔離。

老先生的孫女說，阿公因為肺部發炎住院，昨天出院後回診，是呼吸衰竭安祥離去，阿公和新冠肺炎沒有任何關係。弟弟因為有朋友確診被傳染，也快要解隔離了，阿公的後事她就幫忙處理，她先處理也是應該的，不會覺得很辛苦。出殯時弟弟也已解隔了，不會影響最後一程送行。

協和里長張中信說，劉姓老夫妻都已90多歲，兩個兒子已在多年前去世，孫女昨天帶阿公回診，她去領藥時，阿公在輪椅上自然過世，他接獲她的電話後，一位很有愛心的師兄幫忙處理後事，今天早上再聯絡，都已處理好了，該有的都有了。

張中信表示，這次因為孫子確診，孫女雖然已嫁出去，仍馬上趕回老家照顧阿公，並陪同阿公回診，沒想到在等待時就離世。

住劉男隔壁的張哲源是環保工程師，他說，劉男4日確診在家隔離，14日才能解隔離，後事由劉男的姊姊處理，她不只要照顧劉男的三餐，家中還有90歲的阿嬤，很多事情需要忙，聯絡、設靈堂、守靈等全部的重擔都落在她一人身上，相當辛苦，希望有關單位能協助，讓劉男能請假先出來一下協助辦阿公的後事。