最美風景成絕響!公主抱打疫苗阿公過世 孝孫確診難送行

還記得去年這張令人印象深刻的畫面嗎？去年全6月，一名孝順的孫子從山坡上「公主抱」阿公下山到施打站打疫苗，被鄰居讚「人世間最美的風景」。這名94歲阿公昨天去世，但孫子4日確診在家房門內隔離，14日才能解隔離。面對最愛的阿公的後事卻沒辦法幫忙，他希望可以通融請假，為阿公送行最後一程。

去年中疫情嚴重，6月15日起全國各地為85歲以上長者施打疫苗，基隆中山區出現一幅感人的背影，當時經本報獨家報導後引起熱議及討論。畫面是一名孫子從山坡上「公主抱」的方式，安安穩穩地抱著他的阿公下山，走在下山的坡道階梯，阿公的雙手環抱在孫子頸子上，孫子雙手穩穩抱住阿公整個身體。

劉姓孫子當時受訪說，阿公身體已嚴重退化，走路不方便，因距中山高中施打站約有400公尺距離，就抱阿公走階梯，「阿公一點都不重」，他自小是阿公、阿嬤帶大，抱阿公、阿嬤是他的日常，早已習慣了，這是當孫子應當做的， 這本來就是應盡的孝心。

住劉男隔壁的張哲源是環保工程師，他說，抱阿公的孫子，4日確診在家隔離，14日才能解隔離。阿公昨天上午去世，但並沒有確診，後事目前由劉男的姊姊處理，她不只要照顧劉男的三餐，家中還有90歲的阿嬤。後事，很多事情需要忙，聯絡，設靈堂、守靈等全部的重擔都落在她一人身上，相當辛苦。

張哲源表示，確診後劉男每天關在房間裡面，但無症狀，劉男最親的阿公突然間離開，心情很大的失落，他很想幫忙，無奈使不上力，希望有關單位能協助讓他能出來協助後事。

張哲源幫忙到衛生所幫他詢問，看能不能讓他請假一會兒去協助處理後事，分擔家人的負擔，但衛生所回覆確診居隔在家的不能外出，只有在家檢疫居隔的可以，他建議能不能有個方式讓他可以陪他阿公走完一最後一程？確診者剛好也是送行者，現在面臨難題。