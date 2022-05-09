基市單日增1480例 僅剩99專責空床

基隆市政府公布今天全市疫情概況，新增確診人數1480例，專責病床總計有235床，目前已收治136床、空床99床，空床率42.0%。

市府表示，今天基隆確診人數1480例，男性717人、女性763人。依年齡別區分以25-34歲最高，有246人，占比近16.62%，其次是35-44歲，有230人，占比近15.54%。65-74歲有128人，6歲以下有104人，75歲以上57人。

全市今天居家隔離人數4077人，較昨天增加157人，自主健康管理為21人，較昨天減少5人。全市社區篩檢站昨天共計篩檢910人，自3月27日設立至今，累積篩檢10萬8,462人次。快篩陽性專線昨天有355通進線。

基隆市新冠肺炎專責病床總計有235床，目前已收治136床，包括基隆長庚醫院重症16名、中症2名、輕症68名。衛生福利部基隆醫院中症5名、輕症32名。三總基隆分院輕症9名。台灣礦工醫院輕症4名。

全市校園停課部分，全校停課的有國小1校、幼兒園4校；部分停班的學校，包括高中職8校、國中6校、國小27校及幼兒園40校，共計439班。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日累計評估1萬5816人，利用快速通道的有4610人，有7032人完成健康條件審核，符合資格已派案5068人，另有1964人不符合資格。