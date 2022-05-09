基市3醫院開辦兒童獨立看診快速通道 套餐式服務
基隆市政府今天表示，因應疫情發展，市府已與基隆長庚、衛生福利部基隆醫院與三總基隆分院合作，分別開設「兒童獨立看診快速通道服務」，除急診為24小時，並安排小兒科醫師看診與給藥服務，有需求民眾可善加運用。
基隆長庚戶外防疫門診，看診時間為早上8點到11點、下午1點30分到4點。部立基隆醫院戶外篩檢站為上午8點到11點、下午1點30分到4點、晚上6點30分到9點。兩家醫院都安排小兒專科醫師看診並提供套餐式給藥。三總基隆分院正榮院區戶外篩檢站，則是平日上午8點到9點提供症狀給藥服務。
基隆市長林右昌說，現在因為確診者多，醫護人員也有多人確診，導致人力吃緊。民眾前往看診，等待時間可能會長一點，請民眾體諒辛苦的醫護人員，耐心等待。如果是緊急醫療需求，請直接聯繫119派遣救護車送急診就醫。
衛生局提醒民眾，中央「新冠確診個案自主回報系統」日前上路後，有的民眾誤以中央發送的簡訊回報連結，就是申請本市居家照護服務，並來電表示確診者沒受到居家照護關懷，產生誤會。基隆市衛生局會再針對確診者，另外發送「基隆市居家醫療照護服務」自我申請連結，請民眾留意手機簡訊，按步驟回報即可。
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