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中橫開通62週年 花蓮縣榮服處向築路英雄致敬

中央社 / 花蓮縣9日電

中橫公路在62年前的今天通車，當年動員1萬多名榮民參與築路工程，如今大多已凋零，花蓮僅存1名高齡97歲的王尚勤爺爺，榮服處經常探視，並特別向所有築路英雄致敬。

國軍退除役官兵輔導委員會花蓮縣榮民服務處今天發布訊息表示，1960年5月9日是中橫公路竣工通車日，中橫是台灣第一條貫穿中央山脈的公路，當時動員退役官兵、軍隊及包商雇工等總計1萬1000多人。

當時這一群築路英雄面對陡峭嚴峻的環境、艱難的工程、有限的人力及施工器具，不怕艱辛、犧牲奉獻的精神，承擔起連接東部與西部交通的使命，費時3年10個月終於開通。

今年3月逝世的榮民楊壽連也是其中一員，楊壽連曾敘述那段艱辛的日子，當年他參與的工程隊是自花蓮太魯閣側進行開拓，白天以炸藥爆破、運用鋼釘、鐵鎚敲擊來開鑿，夜晚搭建帳棚休息，日夜與崇山峻嶺為伴。

伴隨著爆破及施工傷亡、失足落崖、地震及颱風等意外事故，儘管過程困難重重，楊壽連一心只想為國家建設，不畏艱難把任務執行完成。

花蓮縣榮民服務處指出，如今花蓮僅存高齡97歲的王尚勤爺爺，目前住在吉安鄉，因年邁身體狀況不佳長期臥床，榮服處每月至少2次探視關懷。

處長羅馬可表示，有這些榮民前輩們的篳路藍縷、犧牲奉獻，才會有今天連結東西部的橫貫便捷公路及地區發展，在中橫開通滿62週年的紀念日，特別向所有築路英雄們致敬。

中部東西橫貫公路1956年7月7日開工，由美援提供主要經費及工程規畫，國軍退除役官兵輔導委員會的榮譽國民擔任開發主力，於1960年5月9日通車。當年沒有現代築路工具，建路進度緩慢，危險倍增，意外頻傳。

1958年公路局在中橫公路長春隧道西口舊道興建長春祠，紀念闢建中橫而不幸犧牲的築路人，祠中刻有225名殉職者的姓名。長春祠在1970年首次遇山壁坍塌，1973年整修重建完成，1987年又遭落石損毀，整個祠堂連基座都崩損，因此1996年在原址的左側重建完成。

中橫公路 榮民 花蓮

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