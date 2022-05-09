快訊

新冠肺炎擬降級 四家防疫保單確診「理賠金額打一折」

恆春偵查隊長上「越南店摸小姐」正面照被曝光 本人回應了

新冠肺炎擬降為第四級傳染病 陳時中揭時間點：屆時難以公布確診數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆城市博覽會下月將登場 議員喊停

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市觀光及城市行銷處長曾姿雯今在議會指出，城市博覽會目前沒有宣布要延期。圖／取自基隆市議會網站
基隆市觀光及城市行銷處長曾姿雯今在議會指出，城市博覽會目前沒有宣布要延期。圖／取自基隆市議會網站

基隆市議會今天聽取市府觀光及城市行銷處業務報告，6月10日登場的城市博覽會成為關注焦點。市議員藍敏煌說，依專家推估疫情6月初到達高峰，基隆將有10萬人以上確診，不應勉強舉辦。觀銷處長曾姿雯表示，市長會召集市府團隊視疫情發展整體評估，目前沒有停擺，持續規劃推動。

基隆市政府籌辦城市博覽會一波三折，原訂去年10月2日到11日舉辦，但因去年5月爆發本土疫情，市府去年8月宣布延到今年4月22日到5月1日舉辦。不料基隆3月下旬又爆發疫情，北台灣疫情相對嚴重，市府宣布延到6月10日到19日舉辦。

市議員莊敬聖說，現在還有很多城博會展區沒有完工，6月10日舉辦城博會來得及嗎？市府為執行預算繼續推動，但民眾在乎的不是預算，而是要讓基隆人更好，讓基隆的漂亮給全世界看到。

藍敏煌表示，專家學者評估這波疫情啊，台灣積極的高峰可能落在5月底、6月初，也有人估7月間，6月城博會舉辦期間，全台灣這麼多人確診，基隆保守估計10萬人以上，希望不要勉強去辦。對岸主辦世大運、亞運已因疫情延期，基隆在疫情嚴重情況下舉辦城博會，可能成為防疫破口。

曾姿雯說，中國宣布一些大型活動延期，原因之一是他們的最高指導原則是「清零」，基隆市城博會目前沒有宣布要延期，但是仍會看疫情的整個發展，相信市長會召集市府團隊持續評估，目前沒有停擺，還是在持續規劃中。

疫情 基隆 世大運

延伸閱讀

基隆連4天確診者死亡 今年累計11例

基隆苦命母女雙雙確診 女兒萌尋短念頭跑出院返家吞藥

基隆市長參選人藍綠都中？ 蔡適應3日確診 謝國樑今早快篩陽性

中央、北市為快篩試劑槓上 基隆也發出不平之鳴駁中央

相關新聞

不售日福島5縣市食品 台東食安條例修正通過宣告立場

台東縣議會上周五召開，上月因疫情休會的20次臨時會所餘會期議程，並通過縣府提出「台東縣食品安全自治條例第8條修正草案」，...

基隆城市博覽會下月將登場 議員喊停

基隆市議會今天聽取市府觀光及城市行銷處業務報告，6月10日登場的城市博覽會成為關注焦點。市議員藍敏煌說，依專家推估疫情6...

山月吊橋更名「布洛灣吊橋」 代表太魯閣族人歷史文化

太魯閣國家公園「山月吊橋」是園區的熱門景點，為尊重部落意願，經「太魯閣國家公園原住民族地區資源共同管理會」決議，與吊橋所...

打造社福新天地 礁溪鄉首座多功能社會福利大樓今動土

在寸土寸金的礁溪溫泉區尋找土地興建公共設施，很不容易。宜蘭礁溪鄉公所有鑑於還有幾個村沒有社區活動中心，以自有財源購買土地...

東華師生架電子圍籬防盜 瓜農樂見「不用睡在瓜田邊」

花蓮種植的大西瓜多汁香甜，成為宵小覬覦的高經濟作物，因廣大的西瓜田難以防範竊賊，有瓜農每到產季在瓜田旁鋪床睡覺，被鄰居笑...

台東順天宮志工花2個多月摺紙船 108艘龍船祈疫情退散

台東市順天宮主祀蘇府王爺、有百年歷史，每年農曆8月王爺出巡繞境，地方居民摺紙衣、元寶焚化祭儀，有感疫情升溫，日前號召社區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。