基隆城市博覽會下月將登場 議員喊停

基隆市議會今天聽取市府觀光及城市行銷處業務報告，6月10日登場的城市博覽會成為關注焦點。市議員藍敏煌說，依專家推估疫情6月初到達高峰，基隆將有10萬人以上確診，不應勉強舉辦。觀銷處長曾姿雯表示，市長會召集市府團隊視疫情發展整體評估，目前沒有停擺，持續規劃推動。

基隆市政府籌辦城市博覽會一波三折，原訂去年10月2日到11日舉辦，但因去年5月爆發本土疫情，市府去年8月宣布延到今年4月22日到5月1日舉辦。不料基隆3月下旬又爆發疫情，北台灣疫情相對嚴重，市府宣布延到6月10日到19日舉辦。

市議員莊敬聖說，現在還有很多城博會展區沒有完工，6月10日舉辦城博會來得及嗎？市府為執行預算繼續推動，但民眾在乎的不是預算，而是要讓基隆人更好，讓基隆的漂亮給全世界看到。

藍敏煌表示，專家學者評估這波疫情啊，台灣積極的高峰可能落在5月底、6月初，也有人估7月間，6月城博會舉辦期間，全台灣這麼多人確診，基隆保守估計10萬人以上，希望不要勉強去辦。對岸主辦世大運、亞運已因疫情延期，基隆在疫情嚴重情況下舉辦城博會，可能成為防疫破口。

曾姿雯說，中國宣布一些大型活動延期，原因之一是他們的最高指導原則是「清零」，基隆市城博會目前沒有宣布要延期，但是仍會看疫情的整個發展，相信市長會召集市府團隊持續評估，目前沒有停擺，還是在持續規劃中。