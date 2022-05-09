山月吊橋更名「布洛灣吊橋」 代表太魯閣族人歷史文化

太魯閣國家公園「山月吊橋」是園區的熱門景點，為尊重部落意願，經「太魯閣國家公園原住民族地區資源共同管理會」決議，與吊橋所在的布洛灣台地一致，更名為傳統地名「布洛灣吊橋」，代表當地太魯閣族人300年來的歷史文化。

布洛灣吊橋於2020年啟用，全長196公尺、距立霧溪谷153公尺，是無障礙的吊橋，輪椅和嬰兒車都可通行，適合各個年齡層遊客，從橋上可以俯瞰太魯閣峽谷是最大的特色，每天限額預約參觀1200人常被秒殺，開放以來成為許多遊客喜歡造訪的熱門景點。

太魯閣國家公園管理處表示，去年召開共管會會議，有委員提案，為尊重在地族人意願及歷史文化內涵，建議山月吊橋恢復太魯閣族傳統地名，太管處樂觀其成，經會議研商後，決議更名為「布洛灣吊橋」。

日據時期布洛灣就有連接立霧溪兩岸的吊橋，是當時合歡越道路上最長也最高的鐵線吊橋，走在橋上十分驚險，許多人視為畏途，甚至因為被派至內太魯閣任職的日本人，看到此橋不禁萌生辭意，有「辭職橋」別稱。

太管處指出，2016年8月起在布洛灣重建吊橋，沿用早年山月吊橋橋名，如今改為布洛灣吊橋，不僅與吊橋所在的布洛灣台地一致，也能彰顯3百年來太魯閣族人在立霧溪流域中發展的山林文化與歷史。