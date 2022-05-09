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吊掛垂降清垃圾 不畏骯髒臭味偷帶鮮花求婚

中央社 / 花蓮縣9日電

花蓮林管處與休閒運動社合作，號召志工20多人上週末以吊掛垂降淨山，鍾姓志工在垂降時向女友求婚，現場滿是垃圾、臭味熏天，但在眾人見證下的浪漫，讓公益活動更添意義。

林務局花蓮林區管理處今天發布訊息表示，縣道193線過花蓮大橋往月眉路段、鄰近花蓮溪出海口，棲地完整視野佳，卻因交通便利，夜間人煙稀少，常遭不肖民眾傾倒各式廢棄物，汙染山林、河、海生態。

花蓮林管處已連續3年與「戶外亦溯休閒運動社」合作淨山，包括在月眉路段、合歡山區等處以吊掛垂降方式撿拾垃圾、廢棄物，還給山林原本整潔面貌。

經營項目包括垂降、攀岩、溯溪及獨木舟運動的「戶外亦溯」負責人賴瑞均接受中央社記者訪問表示，此次號召20多人參與，他們身手矯健沿山壁垂降，與林管處的巡山員共同清理散落在山坡、掩藏在草叢、山溝間的垃圾。

當天共清出近百個麻布袋，總重超過1000公斤的各式廢棄物，包括彈簧床、馬桶、大量板材等，這些驚人的垃圾委由壽豐鄉公所清運處理。

賴瑞均說，已多次參與淨山的鍾姓志工與女友都熱愛山林，特別安排這次活動，偷偷帶鮮花、戒指向女友求婚，不但女友十分驚喜，也感動在場所有人，並獲得大家熱烈祝福，留下值得紀念的一刻。

花蓮林管處指出，配合行政院「向海致敬」政策，近年致力於友善海洋，清除海漂垃圾及棄置在海岸林的廢棄物。今年將持續與壽豐鄉光華、鹽寮等社區夥伴合作，共同守護花蓮溪出海口的海岸生態，期待有更多熱愛山林、海洋的夥伴能一起加入保護大自然行列。

花蓮 廢棄物 行政院

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