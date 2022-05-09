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打造社福新天地 礁溪鄉首座多功能社會福利大樓今動土

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭礁溪鄉公所興建首座多功能社會福利大樓今天動土，包括2位縣議員、多位鄉民代表及18村的村長都到了。記者戴永華／攝影
宜蘭礁溪鄉公所興建首座多功能社會福利大樓今天動土，包括2位縣議員、多位鄉民代表及18村的村長都到了。記者戴永華／攝影

在寸土寸金的礁溪溫泉區尋找土地興建公共設施，很不容易。宜蘭礁溪鄉公所有鑑於還有幾個村沒有社區活動中心，以自有財源購買土地及規劃設計，今天動土興建首座多功能社會福利大樓，經費1.5億元，預計明年6月完工，社區民眾有個休閒娛樂的好去處。

礁溪鄉目前有很多硬體建設都正在推動中，至於打造首座多功能社會福利大樓的1.5億元經費，對鄉公所而言算是數一數二的重大建設，今天舉行動土典禮時，包括縣議員、鄉民代表、18位村長及社區理事長都到場，了解這座大樓規劃功能及施政成果。

鄉長張永德表示，礁溪市區受到早期都市規劃影響，一直都沒有公共大樓室內空間，隨著社會發展及人口老化影響，公所積極推廣社會福利及爭取興建硬體設施，107年以5710萬元向國防部購買土地後規劃設計；但因為受疫情及原物料上漲影響，導致工程4次流標，原本8千多萬元興建經費增加1千多萬元，在今年3月發包，感謝鄉民代表會支持。

多功能社福大樓位於化龍街，當地有溫泉，距離市區也近，4層樓的建築基地1000平方公尺(303坪)，使用面積2277平方公尺(689坪)，興建總經費9211萬元，加上購地費用，鄉公所共投入1.5億元，預計112年6月完工。

規劃1樓是會議、視聽、休閒及展覽等多元活動空間使用；2樓主要為老人長期照顧服務空間，有人幫忙照顧長輩，讓家屬可獲得休息；3、4樓是大忠村、大義村及六結村的社區發展協會活動空間，提供社區辦公及守望相助隊空間，並輔導社區發展協會投入長照服務，活化社區人力。

礁溪鄉公所興建首座多功能社會福利大樓今天動土，舞獅帶動熱鬧氣氛。記者戴永華／攝影
礁溪鄉公所興建首座多功能社會福利大樓今天動土，舞獅帶動熱鬧氣氛。記者戴永華／攝影
礁溪鄉公所第一座多功能社會福利大樓今天動土，與會者上香祈福施工順利。記者戴永華／攝影
礁溪鄉公所第一座多功能社會福利大樓今天動土，與會者上香祈福施工順利。記者戴永華／攝影
礁溪鄉公所興建首座多功能社會福利大樓今天動土，預計明年6月完工。記者戴永華／攝影
礁溪鄉公所興建首座多功能社會福利大樓今天動土，預計明年6月完工。記者戴永華／攝影

溫泉 疫情

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