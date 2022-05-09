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台東順天宮志工花2個多月摺紙船 108艘龍船祈疫情退散

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
李小英說，長約1米的「王爺龍船」工序繁複、大約2周才完成。記者卜敏正／攝影
李小英說，長約1米的「王爺龍船」工序繁複、大約2周才完成。記者卜敏正／攝影

台東市順天宮主祀蘇府王爺、有百年歷史，每年農曆8月王爺出巡繞境，地方居民摺紙衣、元寶焚化祭儀，有感疫情升溫，日前號召社區志工、長輩、學童摺紙、製作108艘紙藝龍船，祈求以龍船化燒、疫情遠離、國泰民安。

順天宮5年前成立書屋，並申請台東縣府文化處社造計畫，推動社區再造、兒童程式設計課程，及多元社區交流活動；社區志工有感近期疫情嚴峻，今年2月開始同心摺紙，製作108艘龍船，其中還有1艘長約1米的「王爺龍船」，船上載民生用品、紙衣物及金元寶等，祈願疫情退散。

順天書屋負責人李小英表示，每年農曆8月1日順天宮普渡祭儀時，王爺出巡繞境收瘟疫，信眾會以紙製作衣物、民生用品及金元寶放在龍船上，祭儀結束後火化，以此祈求平安順利。　

李小英說，近期疫情升溫，社區長輩、學童每天上午9點開始到傍晚，齊聚摺紙製作紙龍船，先折三角紙片、再拼組成龍船，所摺三角紙片超過萬片，組合成108艘龍船，將在農曆9月建醮後火化，也祈願疫情早日遠離。

順天紙藝創作展即日起在順天宮書屋展出，因應防疫政策，每日參觀人數50人為限。

順天宮志工以2個多月時間，摺製108艘紙龍船祈願疫情退散。記者卜敏正／攝影
順天宮志工以2個多月時間，摺製108艘紙龍船祈願疫情退散。記者卜敏正／攝影
李小英說，長約1米的「王爺龍船」工序繁複、大約2周才完成。記者卜敏正／攝影
李小英說，長約1米的「王爺龍船」工序繁複、大約2周才完成。記者卜敏正／攝影
台東順天宮志工每天摺紙，以2個多月時間摺製108艘紙龍船，祈願疫情退散。記者卜敏正／翻攝
台東順天宮志工每天摺紙，以2個多月時間摺製108艘紙龍船，祈願疫情退散。記者卜敏正／翻攝
順天宮志工以2個多月時間，摺製108艘紙龍船祈願疫情退散。記者卜敏正／攝影
順天宮志工以2個多月時間，摺製108艘紙龍船祈願疫情退散。記者卜敏正／攝影

疫情 台東

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