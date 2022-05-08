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改善道路人行環境 基市提8案獲中央補助3.01億元

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市爭取中央補助改善道路人行環境，8項工程共獲補助約3億元，今年陸續執行工程設計及發包。圖／基市府提供
基隆市爭取中央補助改善道路人行環境，8項工程共獲補助約3億元，今年陸續執行工程設計及發包。圖／基市府提供

基隆市政府先前向中央爭取補助經費改善道路人行環境，希望之丘、中正高架橋、信四路和河濱自行車道路口改善工程陸續完工。市府工務處表示，去年盤點建設需求，提了11案爭取中央補助，經全國評比有8案共獲得補助約3.01億元，今年將陸續執行工程設計及發包。

工務處表示，近期因為工程相關原物料上漲、技術工嚴重短缺，影響公共工程推展，但推動市政建設不會因此停滯，尤其是改善與市民生活息息相關的基礎建設更為重要，工務處會與相關局處合作，打造更優質的人行環境。

基市府各局處去年10月盤點建設需求，列出11案向內政部營建署爭取補助。工務處說，各縣市政府提案踴躍，全國評比競爭激烈，基市以均衡區域發展及完整構思道路系統無障礙串聯為主軸獲得肯定，並因相關提案路段皆屬人口密集處，施工完成後可服務人口數眾多，區域串聯也將更為完善，有效提升基礎設施服務品質，共8案獲得核定補助。

獲得中央補助的工程分別為「八堵路至光明路（八堵隧道至明德二路口）綠色生活路網建置」、「百福公園、百福國中、北五堵研發新鎮、六堵科技園區及七堵生活圈再生工程」、「中正區行政大樓至要塞司令部人行道串連計畫」、「麥金路生活圈週邊串聯計畫人行環境改善工程」「仁二路鄰校側人行道改善工程」及提升道路品質公共環境改善計畫源遠路、過港路、南榮路3處人行環境改善工程。

基市早先取得中央補助的希望之丘山城社區通廊系統建構計畫、中正高架橋護欄及隔音牆改善工程、信四路人行空間改善工程、串聯北北基河濱自行車道計畫──路口穿越號誌標線標誌設置案，已陸續完工並辦理驗收作業。4項工程總經費約4.6億元，獲中央補助約3.8億元，其中希望之丘列入提升道路品質亮點計畫。

基隆市爭取中央補助改善道路人行環境，8項工程共獲補助約3億元，今年陸續執行工程設計及發包。圖／基市府提供
基隆市爭取中央補助改善道路人行環境，8項工程共獲補助約3億元，今年陸續執行工程設計及發包。圖／基市府提供
基隆市爭取中央補助改善道路人行環境，8項工程共獲補助約3億元，今年陸續執行工程設計及發包。圖／基市府提供
基隆市爭取中央補助改善道路人行環境，8項工程共獲補助約3億元，今年陸續執行工程設計及發包。圖／基市府提供
基隆市爭取中央補助改善道路人行環境，8項工程共獲補助約3億元，今年陸續執行工程設計及發包。圖／基市府提供
基隆市爭取中央補助改善道路人行環境，8項工程共獲補助約3億元，今年陸續執行工程設計及發包。圖／基市府提供

人行道 自行車 基隆

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