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宜蘭綠色博覽會今閉幕 因疫情衝擊閉幕改採線上直播

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭綠色博覽會活動今天閉幕，改以線上直播閉幕演出。 圖／綠博提供
宜蘭綠色博覽會活動今天閉幕，改以線上直播閉幕演出。 圖／綠博提供

為期44天宜蘭綠色博覽會今天結束，閉幕首次採線上直播，這次遇上疫情遊客減少，校外教學人數幾乎為零，仍吸引超過24萬人次入園，遊客滿意度提升。宜蘭縣孝親尊師聯盟舉辦的行孝洗腳活動今天也號召千人線上同步幫父母洗腳。

縣府今年把生態綠舟打造成一座綠博「夢幻島嶼」，以生物與棲地多樣性為主題。由於疫情嚴峻，主辦單位今天沒有安排長官貴賓主持閉幕，而是以一般舞台表演直播。

閉幕先由夢幻島的永續傳說定目劇演員舞蹈「愛的鼓勵」開場，今天母親節，安排藝術家林秀蘋以《我的子宮，我的大地母親-藝術計劃》影片，展示她踏上南印度、尼泊爾、泰緬邊境與台灣等地共200位志工集體創作的子宮圖，思考生命起源。

聲納合唱團蘇千惠唱出《搖嬰仔歌》，不滅樂團用母語演唱《妳的臉龐》，曾獲葛萊美最佳新世紀音樂獎的央金拉姆獻上《大地的呼吸》守護地球，汶凬舞集的可愛舞者以《南方之島》跳出對土地的愛，行樂愛樂室內樂團演繹《台灣四季》，綠博主題曲製作人謝文德壓軸獻唱《化作永恆》，依依不捨跟大家道別。

宜蘭綠色博覽會進入第23年，是國內大型環境教育旗艦活動。縣長林姿妙表示，今年綠博12個主題展館，每個都具有其傳達環境教育意義，費盡心思的以寓教於樂方式呈現。

策展人蘭陽農業基金會副執行長許名輝說，今年遇上疫情和雨勢，為了安全考量，還取消所有勞動節、地球日、母親節等免費優惠，雖然遊客少了，遊憩品質的滿意度高，綠博還特別製作電子教材，讓無法入園的學生在線上學習。

此外，每年由宜蘭縣孝親尊師聯盟推舉辦「甲父母洗腳」謝親恩活動，因疫情影響今天改以視訊舉行，線上超過1千位民眾參與，分享每個家庭的愛與親情，更請到書法大師陳玨霖現場揮毫「龜之澤」，象徵長壽與恩澤之意。

宜蘭綠色博覽會活動今天閉幕，改以線上直播閉幕演出，大家互道明年再見。 圖／綠博提供
宜蘭綠色博覽會活動今天閉幕，改以線上直播閉幕演出，大家互道明年再見。 圖／綠博提供
宜蘭縣孝親尊師聯盟推舉辦「甲父母洗腳」謝親恩活動，因疫情影響改以視訊舉行，線上超過1千位民眾參與幫父母親洗腳。圖／縣府提供
宜蘭縣孝親尊師聯盟推舉辦「甲父母洗腳」謝親恩活動，因疫情影響改以視訊舉行，線上超過1千位民眾參與幫父母親洗腳。圖／縣府提供
宜蘭綠色博覽會活動今天閉幕，改以線上直播閉幕演出，大家互道明年再見。 圖／綠博提供
宜蘭綠色博覽會活動今天閉幕，改以線上直播閉幕演出，大家互道明年再見。 圖／綠博提供

疫情 宜蘭 綠色博覽會

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