影／台東市順天宮當年4千元神轎 明年將花120萬修復

台東市順天宮參與台東縣政府文化處社造計畫，有意整修宮廟內76年前集資4000元製造的順天府第一神轎，日前提出修復計畫，預計明年以120萬元重修神轎，喚醒地方對於神轎、順天宮傳統文化記憶。

順天書屋負責人李小英說，順天文化館執行計畫已經第4年，執行過程受到縣府文化處肯定，日前也達成共識，將協助修復順天府蘇府王爺第一神轎，經過專家估算大約需要120萬元。

李小英說，蘇府王爺第一神轎興建於民國43年，當時台東市還是台東鎮，廟方有感王爺出巡需要、向地方募款，集資大約4000元，雕刻製作第一神轎，經過70多年，神轎不只頂棚損壞，轎身多處木雕都有蟲蛀，希望透過這個計畫能修復神轎，做好宮廟文化保存，讓下一代也能欣賞傳統宮廟文化特色。