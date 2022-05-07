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宜蘭推薦13位模範母親獲縣府表揚 生命故事讓人感動

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
陳育萍（前排右一）不到40歲就守寡，她除了照顧孩子，還幫丈夫盡 季，照顧公婆，榮獲三星鄉公所推薦模範母親接受縣府表揚。圖／縣府提供
陳育萍（前排右一）不到40歲就守寡，她除了照顧孩子，還幫丈夫盡 季，照顧公婆，榮獲三星鄉公所推薦模範母親接受縣府表揚。圖／縣府提供

宜蘭縣政府今年表揚13位模範母親，每位母親的背後都有一段感人故事，有人經歷長子與丈夫接連往生，忍受椎心之痛，獨自把小孩帶大；有年輕守寡的模範母親照顧公婆不離不棄；有位歷經世界大戰的新婚婦，丈夫被日軍徵調海外當軍伕，音訊全無，直到有一天見丈夫活著回來站家門口，淚如雨下。

今年因疫情緣故，縣府取消公開表揚，改由縣府社會處陪同縣長林姿妙親送10人份大同電鍋、花束、獎狀及手冊等，13位由公所推薦縣府表揚的模範母親是陳吳美玉、林莊阿梅、張呂鍪、魏江美麗、余邱阿花、林謝素、濮高瑞蓮、蔡寶珠、陳育萍、賴素盆、吳月美、陳游牡丹、張麗華，他們歷經大半輩子辛苦，回首來時路，故事讓人感動。

歷經二戰的張呂鍪女士婚後沒多久，丈夫被日軍徵調去海外當軍伕，音訊全無，她與丈夫的兄嫂同住，每次看到軍機盤旋而過，內心想到丈夫生死未卜，就跑進房裡哭，3年後某一天丈夫突然回來就站在家門口，兩人抱頭哭到不行，現年97歲的她追憶往事仍忍不住掉淚。

陳育萍不到40歲就守寡，當時最小的孩子念國中、年邁公婆需照顧，有人勸她改嫁，但她不忍心丟下兩老，就這樣咬牙苦撐10幾年；2年前公公臥病，她辭去工作專心照顧老人家，把屎把尿全自己來，直到公公安祥離世。陳育萍說，公婆對她很好，能照顧他們是緣份也是福氣，也很開心幫老公盡孝。

90歲林莊阿梅女士育有7個孩子，長子走得早，丈夫在她44歲時因病往生，人生歷經兩位至親離去。她靠著編織草鞋辛苦掙錢把小孩帶大，如今子女長大反哺報恩，買最好吃的、最好穿的給母親，最近疫情嚴重，還把母親接到山上住「避疫情」。

礁溪鄉公所推薦表揚的賴素盆，辛苦照顧身心障礙的兒子，榮獲宜蘭縣模範母親。圖／縣府提供
礁溪鄉公所推薦表揚的賴素盆，辛苦照顧身心障礙的兒子，榮獲宜蘭縣模範母親。圖／縣府提供
歷經二次世界戰的張呂鍪（前排右二）女士婚後沒多久，丈夫就被日軍徵調去海外當軍伕，後來活著回來，想到這段往事，她仍忍不住掉淚。圖／縣府提供
歷經二次世界戰的張呂鍪（前排右二）女士婚後沒多久，丈夫就被日軍徵調去海外當軍伕，後來活著回來，想到這段往事，她仍忍不住掉淚。圖／縣府提供
宜蘭縣羅東公所推薦表揚的蔡寶珠女士，接受縣長林姿妙獻花。圖／縣府提供
宜蘭縣羅東公所推薦表揚的蔡寶珠女士，接受縣長林姿妙獻花。圖／縣府提供

疫情 模範母親 母親節

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