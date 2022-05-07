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花蓮暴增803例分析「校正回歸」 縣府9日起巡迴打疫苗

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮今天新增803例，環保局加強各公共場所清消。圖／花蓮縣環保局提供
花蓮今天新增803例，環保局加強各公共場所清消。圖／花蓮縣環保局提供

花蓮縣今日新增803例，比昨天382人激增超過1倍，累積染疫人數達到6121人。衛生局長朱家祥分析，確診人數突然暴增，應該是「校正回歸」所致；另宣布，9日起將進駐各鄉鎮開辦新冠疫苗巡迴設站，除了花蓮市、吉安鄉外，其餘11鄉鎮依序到各村施打，時間及地點將公告在衛生局及縣府網站，鼓勵民眾踴躍接種。

花蓮縣長徐榛蔚、衛生局長朱家祥、教育處代理處長翁書敏等人，今天下午說明縣內疫情狀況及醫療量能。對於今天單日激增803人再創新高，朱家祥表示，並未看到有新增大型群聚現象，分析應該是全國一下子太多確診個案進到法傳系統，中央公布的速度延緩，出現「校正回歸」。他說，昨天僅有382人也確實太少，應該就是延誤造成的時間差所致。

縣內醫療量能部分，防疫旅館總數321床，現住208人，還有113張空床；加強版防疫旅館總數54間，可收治120人，現住106人，空床數14床。

專責病房北區原本為153床，今天起多了64床，讓收治量能寬裕不少。朱家祥說，要感謝部立花蓮醫院，雖然歷經院內感染，但已經恢復重新加入戰場，清空兩層樓加入專責病房的行列。目前各區專責病房餘裕收治量台，北區123床、中區15床、南區10床。

縣府也宣布，9日起開辦鄉鎮疫苗巡迴站，花蓮市、吉安鄉雖然確診人數最多，因醫療資源相對充裕，民眾可就近到醫療院所打疫苗，因此不另外開設。其餘11鄉鎮，9日起至18日會有醫事人員進駐各村里活動中心、衛生室、教會、文健站或是村里長家中設站施打，時間和地點將公告在衛生局及縣府網站。

母親節將至，徐榛蔚也提醒民眾，儘量減少與非同住家人共餐，減少染疫風險。

花蓮縣政府11日至13、16至18日在壽豐鄉各村設站巡迴打疫苗。圖／縣府提供
花蓮縣政府11日至13、16至18日在壽豐鄉各村設站巡迴打疫苗。圖／縣府提供
花蓮縣政府11日至13、16至18日在玉里鎮各里設站巡迴打疫苗。圖／縣府提供
花蓮縣政府11日至13、16至18日在玉里鎮各里設站巡迴打疫苗。圖／縣府提供
花蓮縣政府9日至13日在鳳林鎮各里設站巡迴打疫苗。圖／縣府提供
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花蓮縣政府16日至18日在光復鄉各村設站巡迴打疫苗。圖／縣府提供
花蓮縣政府16日至18日在光復鄉各村設站巡迴打疫苗。圖／縣府提供
花蓮縣政府12、13、16、17日在新城鄉各村設站巡迴打疫苗。圖／縣府提供
花蓮縣政府12、13、16、17日在新城鄉各村設站巡迴打疫苗。圖／縣府提供
花蓮縣政府11日至13、16至18日在瑞穗鄉各村設站巡迴打疫苗。圖／縣府提供
花蓮縣政府11日至13、16至18日在瑞穗鄉各村設站巡迴打疫苗。圖／縣府提供
花蓮縣政府12、16日在豐濱鄉各村設站巡迴打疫苗。圖／縣府提供
花蓮縣政府12、16日在豐濱鄉各村設站巡迴打疫苗。圖／縣府提供
花蓮縣政府11、12、16、17日在萬榮鄉各村設站巡迴打疫苗。圖／縣府提供
花蓮縣政府11、12、16、17日在萬榮鄉各村設站巡迴打疫苗。圖／縣府提供
花蓮縣政府11日至13、16至17日在秀林鄉各村設站巡迴打疫苗。圖／縣府提供
花蓮縣政府11日至13、16至17日在秀林鄉各村設站巡迴打疫苗。圖／縣府提供
花蓮縣政府11日至13、16至17日在富里鄉各村設站巡迴打疫苗。圖／縣府提供
花蓮縣政府11日至13、16至17日在富里鄉各村設站巡迴打疫苗。圖／縣府提供
花蓮今天新增803例，環保局加強各公共場所清消。圖／花蓮縣環保局提供
花蓮今天新增803例，環保局加強各公共場所清消。圖／花蓮縣環保局提供
花蓮縣政府11日至12、16至18日在卓溪鄉各村設站巡迴打疫苗。圖／縣府提供
花蓮縣政府11日至12、16至18日在卓溪鄉各村設站巡迴打疫苗。圖／縣府提供

衛生局 花蓮 新冠疫苗

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