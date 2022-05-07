宜蘭+840確診、1名婦人死亡 單日陽性篩檢率37%創新高

宜蘭今天新增840名確診個案、1例死亡個案，死亡案例為80多歲女性，因其他疾病住院，4月24日出現呼吸喘等症狀轉進加護病房治療，採檢陽性後病情惡化，不幸往生；至於宜蘭單日篩檢陽性率再攀高峰來到36.86%，去篩檢民眾中有三分之一被篩出陽性確診。

南澳鄉衍生的喜宴群聚案，今天新增36名個案，縣衛生局持續透過篩檢找出社區中的確診者。校園部分，今天新增確診學生數122人、教職員工7人，累計受影響學校共180校，914位學生、62位教職員確診。

其中，聖母護專增加9名學生確診，衛生局表示，這所護專原本因為疫情停課，複課後學生返回學校上課，又帶入病毒感染導致再停課，不過追蹤感染源來自於社區，疫情還是可以控制住。

今天新增全校停課有宜蘭國小附設幼兒園、三星國小附設幼兒園、大溪國小附設幼兒園、私立安康幼兒園等4校；新增部分班級停課為公正國小附設幼兒園、諾貝爾幼兒園、礁溪國小附設幼兒園、清溝非營利幼兒園、快樂格林幼兒園、頭城家商、古亭國小、岳明國小、員山國小、公館國小、憲明國小、冬山國中、興中國中、壯圍國中等14校。