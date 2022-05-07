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別擔心買不到快篩劑 宜蘭設5處篩檢站直接為民眾做PCR

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
縣長林姿妙宣布宜蘭新增社區篩檢站，民眾不必擔心買不到快篩劑，只要有需求的人都可以前往社區篩檢站直接做PCR。圖／衛生局提供
縣長林姿妙宣布宜蘭新增社區篩檢站，民眾不必擔心買不到快篩劑，只要有需求的人都可以前往社區篩檢站直接做PCR。圖／衛生局提供

近日確診人數不斷攀升，中央供應購買的快篩試劑不足，民眾搶買快篩劑卻買不到。宜蘭縣政府今天宣布新增台北榮總蘇澳分院篩檢站，全縣共有5處社區篩檢站提供服務，顧及溪南及溪北民眾需求，民眾不必經過快篩陽性，都可以選擇前往這5處篩檢站直接做PCR。

部分縣市的篩檢站由於應付不過來龐大篩檢量，限制必須是快篩呈陽性的民眾，持快篩陽性證明才能夠前往篩檢站，進一步做PCR檢查。宜蘭縣有鑑於市面販售的快篩劑不足，民眾買不到快篩，縣政府協調開放全縣5處社區篩檢站提供便民服務，不過建議民眾前往時，先查詢各站開放篩檢的時段。

宜蘭縣長林姿妙今天宣布，除了原本提供篩檢服務的陽明交通大學醫院、聖母醫院、博愛醫院及礁溪杏和醫院外，縣府協調後新增1處社區篩檢站，自5月9日起台北榮民總醫院蘇澳分院，每周一到周日上午8點至12點提供服務，需要篩檢的民眾不管有無經過快篩陽性，都可以前往這幾個社區篩檢站直接做PCR。

此外在疫苗注射部分，宜蘭縣目前第一劑疫苗涵蓋率達82.7%，第二劑涵蓋率為78.4%，第三劑涵蓋率達60.7%。第14波快打站已陸續提供服務，將會持續到5月15日，請尚未完成施打疫苗的民眾盡快前往接種。

宜蘭的陽明交通大學醫院、聖母醫院、博愛醫院及礁溪杏和醫院、台北榮總蘇澳分院都有提供篩檢服務，需要篩檢的民眾不管有無經過快篩陽性，都可以前往這幾個社區篩檢站直接做PCR。圖／衛生局提供
宜蘭的陽明交通大學醫院、聖母醫院、博愛醫院及礁溪杏和醫院、台北榮總蘇澳分院都有提供篩檢服務，需要篩檢的民眾不管有無經過快篩陽性，都可以前往這幾個社區篩檢站直接做PCR。圖／衛生局提供

快篩試劑 篩檢站 宜蘭

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