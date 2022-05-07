模範媽媽生10個小孩 強調生了就要負責任養大

台東縣長濱鄉84歲吳樹梅阿嬤，22歲婚後生了10個小孩，雖然家中環境不好，她秉持媽媽的責任，含辛茹苦將孩子帶大，孩子成家立業後、她又幫忙顧孫，至今兒孫滿堂仍每日下田農作種菜、賣菜，獲選今年長濱鄉模範母親代表，今天接受台東縣政府表揚。

台東縣政府今天辦理模範母親表揚，表揚來自各鄉鎮20名模範媽媽，縣長饒慶鈴、議長吳秀華、立委劉櫂豪，及多名議員、鄉鎮市長都到場祝福，來自綠島的88歲鄭蘇石英是最高齡模範媽媽，長濱鄉的吳樹梅則是今年模範母親中，生養最多孩子的媽媽。

吳樹梅說，丈夫和她沒有自有田，都是到他人田裡務農、工作，家中環境雖不富裕，因早期沒有節育觀念，懷孕了就要生，她生了5男5女，老大和最小的差了20多歲。

「生了就要負責任養大！」吳樹梅直言，孩子生了就要想辦法養，生活雖然苦一點，還是要想辦法過生活，孩子長大到國高中後，就半工半讀，之後陸續到各地工作讀書成家立業。