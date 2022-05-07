日自民黨青年局參訪團 基隆參觀首相岸田文雄先祖故居

日本自民黨青年局局長小倉將信眾議員率團訪台，團員包括眾議員小倉將信、鈴木憲和、鈴木隼人、山口晉、西野太亮及相關幹部等共11人，5月3日抵台，拜會蔡英文總統等人。返日前，局長代理鈴木憲和眾議員率領一組成員特地到基隆，參觀首相岸田文雄先祖故居。

有「基隆銀座」美名的義重町，是日治時期最繁華興盛的街區，日本首相岸田文雄的先祖，曾在現今的信二、義二路口開設岸田吳服店以及喫茶部，經營和服與木材產業，並曾經住在當地4到5年左右的時間，目前岸田吳服店現址是經營洋食餐廳，而喫茶部則是修建中台灣第一家販售繁體中文書籍的自立書店。

市長林右昌表示，感謝日本政府對台灣的關懷與肯定，多次表達支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）以及參與世界衛生組織(WHO)的立場，是實現民主價值的重要夥伴，對經濟及人權等政策的推動，首相岸田文雄充分展現國際領袖的格局高度，基隆市與日本首相有這樣的緣份，感到非常榮幸，這次自民黨青年局小倉將信局長率團訪台，更是台日友好關係的表現。

林右昌準備「市長的口袋食堂」、「雙魚B．理科市長：林右昌的人生進擊RPG」、「基隆人生活風格寶典」以及創作歌手黃小玫日文音樂宣傳影片《24小時基隆》贈與參訪團，希望未來台日之間更加友好，基隆和日本相關城市能有更多交流，讓雙方的情感更為深厚。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，過去基隆是台灣與日本聯繫最重要的門戶，兩者間有著密不可分的情感，市府近年來推動文化及歷史保存以及建物再利用，保留許多歷史的蹤跡，這次考量防疫，參訪團採專案外交泡泡模式，隨車參觀，我們非常期待未來能有更多面對面的交流，凝聚雙方友誼。