紓解停車需求 花蓮市商圈熱點將增設汽機車路邊停車格

花蓮市區現有約千餘個路邊收費停車場，但市區金三角商圈周邊經常一位難求，縣府計畫在中華路、中正路、和平路增設路邊停車格，預計最多可增加汽車格158格、機車格638格，5月中旬起著手畫設，紓解市區停車需求。

市區中華路、中山路、中正路構成的金三角商圈為停車熱點，但周末假日大量車潮湧入，汽機車駕駛經常因為找不到路邊停車格，在狹小市區道路不斷繞駛找車位，更增加交通壅塞。

為了改善停車秩序、提供更多停車空間，縣府去年著手會勘，這個月再邀集縣議員、市公所、縣警局等，召開規畫說明會，預計在中華路、中正路及和平路等商圈周邊延伸畫設汽機車路邊停車格。

建設處指出，目前規畫機車停車格最多增設638格、汽車停車格最多158格，也會依法設置身心障礙、婦幼專屬停車格，但實際畫設格位，還會聽取里長、商家及民眾需求，做細部調整，預計13日前調整完畢，再進行畫設。

不含增設停車格位，花蓮市目前共1088個路邊收費停車格，市區民間設置的路外收費停車場共46處，提供4831個停車格。