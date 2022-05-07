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紓解停車需求 花蓮市商圈熱點將增設汽機車路邊停車格
花蓮市區現有約千餘個路邊收費停車場，但市區金三角商圈周邊經常一位難求，縣府計畫在中華路、中正路、和平路增設路邊停車格，預計最多可增加汽車格158格、機車格638格，5月中旬起著手畫設，紓解市區停車需求。
市區中華路、中山路、中正路構成的金三角商圈為停車熱點，但周末假日大量車潮湧入，汽機車駕駛經常因為找不到路邊停車格，在狹小市區道路不斷繞駛找車位，更增加交通壅塞。
為了改善停車秩序、提供更多停車空間，縣府去年著手會勘，這個月再邀集縣議員、市公所、縣警局等，召開規畫說明會，預計在中華路、中正路及和平路等商圈周邊延伸畫設汽機車路邊停車格。
建設處指出，目前規畫機車停車格最多增設638格、汽車停車格最多158格，也會依法設置身心障礙、婦幼專屬停車格，但實際畫設格位，還會聽取里長、商家及民眾需求，做細部調整，預計13日前調整完畢，再進行畫設。
不含增設停車格位，花蓮市目前共1088個路邊收費停車格，市區民間設置的路外收費停車場共46處，提供4831個停車格。
建設處也在去年7月公告路外停車場獎厲停車實施要點，目前在蓮市尚志橋旁停車場、花蓮市鬼椒麻辣王旁公共停車場、吉安鄉東里一街與東海一街公共停車場、花蓮市富裕二街與裕民路公共停車場、花蓮市國興一街與國聯四路公共停車場，共5處公有停車場供民眾利用。
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