單親媽媽用編織每月多賺2000元 強調獲得平靜與快樂

台東排灣族婦女小秋是單親媽媽，透過加油員微薄薪資照顧兒女及年邁婆婆，4年前參加台灣世界展望會在地培力編織課程，學習手工編織零錢包、側背包、吊飾販售，增加收入貼補家用，學習編編不僅讓她重溫兒時母親編織記憶，作品賣出可增加收入，也讓她獲得平靜與快樂。

小秋表示，丈夫多年前過世後，她就靠著加油站工作收入，獨力負擔家中支出，之後世界展望會社工詢問，是否要參加技能訓練培力課程，當時認為編識不影響原本工作，立即報名上課。

小秋說，兒時經常看母親編織，耳濡目染對編識有基本認識，上課時也開始回憶母親教的編識技法，但參加都蘭手作培力課程，教得不只有原住民十字繡，還有許多鉤針編織，並指導用不同編織技法製作零錢包、側背包、小吊飾、鑰匙圈。

她說，上課3個月後，老師選擇她編織的「手機袋」拿出去販售，之後又陸續交幾件作品，但等了兩三個月都賣不出去，一度懷疑「我的作品沒人要？」直到有一天接到通知「手機袋賣出去了」，她不僅開心，也有滿滿成就感，真心感謝購買她作品的陌生客人。

小秋說，編織過程中找到平靜與快樂，現在利用每天下班時間，在家鉤針編織各類零錢包飾品，每個月增加2到3000元收入，雖然不多但對於生活不無小補，加上展望會提供助學金，減緩孩子教育費用負擔，社工員訪視關心孩子也分擔她的壓力。