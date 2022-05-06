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汛期將至 花蓮增設11處淹水感測器加強河道清淤疏濬

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
汛期將至，花蓮縣政府展開全縣清淤疏濬作業，整理上游河道。圖／縣府提供
汛期將至，花蓮縣政府展開全縣清淤疏濬作業，整理上游河道。圖／縣府提供

汛期將至，花蓮縣政府在花蓮市、吉安鄉易淹水熱點，增設11處淹水感測器，即時掌握市區內淹水狀況，提升預警應變能力；另也展開全縣清淤疏濬作業，清除河道內雜草， 上游河道，預計5月底前完成河道整理工作。

縣府建設處表示，從民國100年度開始就著手建立水位站，觀測區域排水水位。今年在花蓮市、吉安鄉易淹熱點，增設11組淹水感測器與鏡頭模組，當路面積淹水超過5公分，就會開始回傳資訊，每10分鐘回傳1筆淹水水位，即時掌握水情動態，也是縣政防汛管理決策的重要依據。

建設處表示，水位站及感應器的相關資訊，都會與經濟部水利署物聯網同步，若下載經濟部水利署的「行動水情APP」，也可透過手機，同步接收第一手的水情消息。

除了建置感測器，縣府也針對易淤積河段、區域排水及一般排水，投入1000萬經費，並補助各鄉鎮市公所共2000萬元，進行水利設施清淤疏濬維護工程。

第一期清淤工程針對無尾溪排水、廣東排水、南大排水、馬衛仔溪排水及南平排水進行河道內雜草雜木砍除作業，並整理豐濱橋上游左岸河道坍方部分，已在3月底完成，第二期清淤疏濬維護作業正在進行，針對長良排水、大禹排水、三民排水、酸柑排水砍除雜草雜木，並清淤整理大山橋上游河道，預計5月底完成。

花蓮縣府今年新增11處淹水感測器，掌握市區淹水狀況。圖／縣府提供
花蓮縣府今年新增11處淹水感測器，掌握市區淹水狀況。圖／縣府提供

淹水 花蓮

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